Vidéo : Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments

MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 914 Karma: 1127 Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments 6 La composteuse aime serrer les lombrics entre ses mâches.

16 commentaires Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 687 Karma: 2096 Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments 1 Tout ce travail pour finir empalé au bout de l'hameçon d'un pêcheur... Mental Je viens d'arriver Inscrit le: 26/11/2010 Envois: 96 Karma: 315 Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments 2

@zoneh

Tout ce travail pour finir empalé au bout de l'hameçon d'un pêcheur...



Sauf si un requin végétarien viens le délivrer





ref :Gang de requin Citation :Sauf si un requin végétarien viens le délivrer roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 997 Karma: 2676 Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments 0 C'est donc comme ça dans notre estomac, merci pour la vidéo:p dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2221 Karma: 4774 Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments 0 @roondar seulement si tu ne déballes pas ce que tu manges ^^ MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 914 Karma: 1127 Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments 6 La composteuse aime serrer les lombrics entre ses mâches. y4nnn Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2020 Envois: 27 Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments 1 et au final on se retrouve avec 3 bacs remplis de caca d asticots ? -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3162 Karma: 880 Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments 0 Super, une vidéo où on voit des trucs pourrir et manger par des vers. thazhok Je masterise ! Inscrit le: 14/4/2015 Envois: 2997 Karma: 2139 Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments 1 Quelqu'un a peut-être la réponse, mais pourquoi il rajoute de la glace tout les x jours ?

(pas pris le temps de vérifier si c'était régulier) dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1292 Karma: 5580 Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments 4

@-MaDJiK-

Super, une vidéo où on voit des trucs pourrir et manger par des vers.



La vie. Un des phénomènes les moins fascinants de cette planète, en effet.





Citation :

@thazhok

Quelqu'un a peut-être la réponse, mais pourquoi il rajoute de la glace tout les x jours ?

(pas pris le temps de vérifier si c'était régulier)



Hydrater le truc de façon progressive sans engloutir brutalement les bêbêtes Citation :La vie. Un des phénomènes les moins fascinants de cette planète, en effet.Citation :Hydrater le truc de façon progressive sans engloutir brutalement les bêbêtes thazhok Je masterise ! Inscrit le: 14/4/2015 Envois: 2997 Karma: 2139 Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments 0 @dylsexique je me doute que s'il vide un sceau d'eau ça va partir en vrille ^^

J'étais plutôt curieux du choix de la glace à défaut d'autre possibilité, comme un verre d'eau ou via brumisation. Avaruus Help Desk Inscrit le: 10/2/2018 Envois: 5774 Karma: 4462 Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments 1 @thazhok

Verre d'eau = pas assez progressif.

Brumisation = trop contraignant.



En tout cas c'est ce que je suppose. Staffie Je suis accro Inscrit le: 5/7/2017 Envois: 819 Karma: 881 Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments 0 @thazhok Sortir un pain de glace du congélateur est plus simple et moins coûteux que d'nstaller un brumisateur et plus cours que de faire des aller retour avec des verre d'eau. Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 622 Karma: 292 Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments 2

@Staffie

@thazhok Sortir un pain de glace du congélateur est plus simple et moins coûteux que d'nstaller un brumisateur et plus cour que de faire des aller retour avec des vers d'eau.



et puis les vers d'eau mourraient en dehors de l'eau... à moins que ce ne soit des verres d'eau! Citation :et puis les vers d'eau mourraient en dehors de l'eau... à moins que ce ne soit des verres d'eau! thazhok Je masterise ! Inscrit le: 14/4/2015 Envois: 2997 Karma: 2139 Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments 0 Avaruus ok pour le verre d'eau, c'était plus pour comparé , mais la brumisation n'a strictement rien de contraignant, enfin ça dépend pourquoi tu vois cela comme contraignant ...



Je dirais même que ce serait moins gourmand en énergie que d'avoir ton freezer à disposition.

(et ça permettrait en plus d'automatiser le process).



Edit :

@Staffie bah un brumisateur c'était pourtant super bidon ?!?

Et pourtant je suis pourtant une grosse tanche lorsqu'il s'agit de bricoler/fabriquer ...





Au moins, j'ai compris, merci les gens ;p ( surtout que là on montre un principe, on fais pas des container autonome pour le futur) ok pour le verre d'eau, c'était plus pour comparé, mais la brumisation n'a strictement rien de contraignant, enfin ça dépend pourquoi tu vois cela comme contraignant ...Je dirais même que ce serait moins gourmand en énergie que d'avoir ton freezer à disposition.(et ça permettrait en plus d'automatiser le process).Edit :bah un brumisateur c'était pourtant super bidon ?!?Et pourtant je suis pourtant une grosse tanche lorsqu'il s'agit de bricoler/fabriquer ...Au moins, j'ai compris, merci les gens ;p ( surtout que là on montre un principe, on fais pas des container autonome pour le futur) gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1784 Karma: 1433 En ligne ! Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments 0

@roondar

C'est donc comme ça dans notre estomac, merci pour la vidéo :p

Citation :

@dtclulu

@roondar seulement si tu ne déballes pas ce que tu manges ^^



Et/ou si tu ne cuis pas ce que tu manges. Citation :Citation :Et/ou si tu ne cuis pas ce que tu manges. Staffie Je suis accro Inscrit le: 5/7/2017 Envois: 819 Karma: 881 Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments Re: Lombricompostage en timelapse avec trois compartiments 0

@Nerio

et puis les vers d'eau mourraient en dehors de l'eau... à moins que ce ne soit des verres d'eau!



