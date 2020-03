Vidéo : Des motards imprudents évitent la mort de justesse (Belgique) Posté par noext

Des motards imprudents évitent la mort de justesse en se croisant à vive allure sur une route de la Botte du Hainaut, en Belgique.



Vidéo (1mn6s) : Des motards croisent d'autres motards





Vidéo : Un policier cache une moto derrière un stylo Vidéo : Un motard glisse sous la remorque d'un camion Vidéo : Un motard rate son virage et tombe dans un ravin Source : Forum

25 commentaires Auteur Conversation dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2222 Karma: 4789 En ligne ! Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 6 ces crétins ne vont pas aider la cause des motards ... AlexNews Je viens d'arriver Inscrit le: 23/2/2016 Envois: 45 Karma: 112 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 5 Au moins, il n'y a pas débat aujourd'hui, c'est bien à cause du motard! pouletman Je viens d'arriver Inscrit le: 8/8/2014 Envois: 96 Karma: 370 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 4 il roule à 160. L'autre en fait au moins autant

à 320kmh, la bonne nouvelle c'est que c'est sans douleur Vaice Je m'installe Inscrit le: 25/5/2009 Envois: 160 Karma: 362 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 0 C'est clairement pas la faute du motard kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1617 Karma: 2566 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 2



Les 2 motards, en dehors de la ligne blanche à cette vitesse ! Sans visibilité !



Je ne souhaite pas de mal aux gens, mais quand on le voit par terre... On est partagé entre "bien fait" et "fait chier quand même".





Ça me rappelle ce bon vieux dicton : "il n'y a pas de vieux motard "foufou"".



Soit tu te calmes et tu perdures sur ta moto, soit tu ne peux plus la conduire. Là ! C'est vraiment chaud !Les 2 motards, en dehors de la ligne blanche à cette vitesse ! Sans visibilité !Je ne souhaite pas de mal aux gens, mais quand on le voit par terre... On est partagé entre "bien fait" et "fait chier quand même".Ça me rappelle ce bon vieux dicton : "il n'y a pas de vieux motard "foufou"".Soit tu te calmes et tu perdures sur ta moto, soit tu ne peux plus la conduire. Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 624 Karma: 293 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 1 je suis loin d'être un anti motard, mais déjà quand tu roules a 150 sur une petite route, plus les autres qui doublent en sommet de cote en roulant tout aussi vite.... le mec qui demande a l'aide une fois qu'il sera sauvé à l'hopital faut lui retirer son permis! et au youtuber aussi d'ailleurs... Pam_en_Personne Je viens d'arriver Inscrit le: 23/1/2015 Envois: 93 Karma: 177 En ligne ! Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 1 Purée, je ne suis pas du genre à me réjouir du malheur des autres... mais si le mec qui s'est vautré est bien celui avec la moto verte alors c'est bien fait pour sa gueule.

Ils roulent tous comme des cons, entre celui qui filme avec son petit copain derrière lui à + de 150km/h et la brochette de teubés qui doublent et s'entredoublent sur une ligne blanche. Punisherself Je viens d'arriver Inscrit le: 22/9/2010 Envois: 63 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 0 150 km/h sur une nationale Belge... Sans compter l'autre qui double sans visibilité et qui se ramasse... marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 291 Karma: 443 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 0 Comme il dit à la fin: "merde merde merde merde merde" Alsamoshelan Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1106 Karma: 745 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 0

Par contre les deux qui roulent à contre-sens sont infiniment plus dangereux que le mec qui filme (qui, on est d'accord, est aussi très con).



Ils ont beaucoup de chance (même celui qui est tombé : il a sûrement bien morflé comme il faut mais c'est absolument rien à côté d'une collision frontale à cette vitesse).



@Pam_en_Personne

Citation : mais si le mec qui s'est vautré est bien celui avec la moto verte alors c'est bien fait pour sa gueule.

Et tu es pour la peine de mort aussi ? On a affaire a une belle brochette de jeunes cons.Par contre les deux qui roulent à contre-sens sont infiniment plus dangereux que le mec qui filme (qui, on est d'accord, est aussi très con).Ils ont beaucoup de chance (même celui qui est tombé : il a sûrement bien morflé comme il faut mais c'est absolument rien à côté d'une collision frontale à cette vitesse).Citation :Et tu es pour la peine de mort aussi ? Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1785 Karma: 2854 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 0

C'est bien le motard de la moto verte qui a morflé. C'est bien le motard de la moto verte qui a morflé. delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 384 Karma: 666 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 1 Au moins l'andouille qui double sans visibilité à fond les ballons n'a emmené personne dans sa chute, c'est toujours ça de gagné. Dru27 Je m'installe Inscrit le: 17/7/2013 Envois: 139 Karma: 162 En ligne ! Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 0 Ha et bien je vois qu'ils ont les mêmes en Belgique..... Ligne continue, 150 km/h sur une nationale ...... Les beaux jours vont arriver, la sélection naturelle va faire son taffe.......

J'ai l'impression que le fait d'être sur une moto coupe l'irrigation du cerveau...... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3306 Karma: 13595 En ligne ! Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 0 Visiblement, cette route est un spot prisé par les kékés à moto qui aiment rouler n'importe comment. Je me demande combien y a de morts par an juste sur ce tronçon ? PtitKuro Je suis accro Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 521 Karma: 378 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 0 1 de moins, encore trop plein Surzurois Je masterise ! Inscrit le: 16/9/2010 Envois: 3502 Karma: 2820 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 1 Je sais pas si le mec méritent qu'on lui fasse tant de vues, ça va l'encourager à continuer à rouler comme un débile Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 212 Karma: 178 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 0 A mes potes motards, je leur dis qu'ils ont de l'eau dans la tête, ou de l'air, mais pas de cerveau.

Et que si ils en ont un, ils vont le perdre sur la route ! delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 384 Karma: 666 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 1

@Modafoka

A mes potes motards, je leur dis qu'ils ont de l'eau dans la tête, ou de l'air, mais pas de cerveau.

Et que si ils en ont un, ils vont le perdre sur la route !



A mes potes qui font de cas particuliers des généralités, je leur dis qu'ils ont de l'eau dans la tête, ou de l'air, mais pas de cerveau. Citation :A mes potes qui font de cas particuliers des généralités, je leur dis qu'ils ont de l'eau dans la tête, ou de l'air, mais pas de cerveau. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1617 Karma: 2566 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 0

@delseb

Citation :

@Modafoka

A mes potes motards, je leur dis qu'ils ont de l'eau dans la tête, ou de l'air, mais pas de cerveau.

Et que si ils en ont un, ils vont le perdre sur la route !



A mes potes qui font de cas particuliers des généralités, je leur dis qu'ils ont de l'eau dans la tête, ou de l'air, mais pas de cerveau.





Excellent ! Citation :Excellent ! lefresh Je suis accro Inscrit le: 12/7/2009 Envois: 649 Karma: 383 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 1

@Alsamoshelan

On a affaire a une belle brochette de jeunes cons.

Par contre les deux qui roulent à contre-sens sont infiniment plus dangereux que le mec qui filme (qui, on est d'accord, est aussi très con).



Ils ont beaucoup de chance (même celui qui est tombé : il a sûrement bien morflé comme il faut mais c'est absolument rien à côté d'une collision frontale à cette vitesse).



@Pam_en_Personne

Citation : mais si le mec qui s'est vautré est bien celui avec la moto verte alors c'est bien fait pour sa gueule.

Et tu es pour la peine de mort aussi ?



Quand tu sais ce qui t'arrive potentiellement si toi tu arrives à ce moment là avec toute ta famille dans une petite 206, c'est difficile de lui vouloir du bien à celui la.

Si ça peut servir de leçon à lui et aux spectateurs, c'est déjà ça de gagné. Citation :Quand tu sais ce qui t'arrive potentiellement si toi tu arrives à ce moment là avec toute ta famille dans une petite 206, c'est difficile de lui vouloir du bien à celui la.Si ça peut servir de leçon à lui et aux spectateurs, c'est déjà ça de gagné. gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1789 Karma: 1438 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 0 Si je dis que "heureusement qu'il roulait à 160 car ça ne lui a pas laissé de temps pour mal réagir" j'ai bon ? Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 212 Karma: 178 Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 0 @delseb Je ne fais pas de la généralité, une constatation.

J'ai beau les kiffer mes potes, ils sont clairement dangereux pour eux et pour les autres.

Et même le moindre motard se disant respectueux, qu'il ne dise pas qu'il ne dépasse JAMAIS sur une ligne continu dans un bouchon.

Avez vous déjà vu un motard attendre entre deux voitures dans un bouchon ?? Pam_en_Personne Je viens d'arriver Inscrit le: 23/1/2015 Envois: 93 Karma: 177 En ligne ! Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 0 @Alsamoshelan aka Johnny Raccourci Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4697 Karma: 3983 En ligne ! Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... Re: Des motards imprudents évitent la mort de justesse (B... 0 Eh beh.



Eh beh.

J'aurais été à la place de ce motard dans ma voiture sportive assez basse, aucune visibilité derrière cette bosse, deux morts en face.