Vidéo : Un skieur britannique aide une skieuse bloquée la tête en bas dans la neige (France) Posté par Koreus

En faisant du hors piste dans une station des Alpes, un skieur britannique est tombé sur une skieuse coincée dans la neige la tête en bas.



Vidéo (1mn24s) : Une skieuse bloquée dans la neige la tête en bas (Les Arcs)





Vidéo : Un drone frôle un skieur (Les Arcs)

"Heureusement que ses skis on croisé ça piste..."

"Elle a eu chaud, enfin façon de parler…"

"WTF! Mais comment a-t-elle fait?!"

"Will un skieur britannique

A remboursé le prix de sa pelle en vendant la vidéo... Semblerait il."



"Merde les coups de pelle à côté de la tête ! J'ai bien cru qu'il allait finir de l'achever !"

"Femme skiant, danger permanent. Femme enneigé, danger écarté !"

"Il a mis plus de temps a sortir sa pelle de son sac que la femme de la neige."

"Après la vidéo du drone, on voit que la station des Arcs est au top pour faire du buzz !"

"Mettez-vous en danger : ON PAIE CASH !"



"Ben, une avalanche ?"

"si tu fais du hors piste tu as au minimum un casque. Mais bon c'est vrai qu'il faut faire attention.

Et sinon: J'ai bien cru qu'il allait finir de l'achever. Finir et achever étant des synonymes, ta phrase devient un pléonasme."



"clairement pas. C'est indubitablement un fucking faceplant!"

"gros immense fake ! ! !"