Vidéo : Un automobiliste ne regarde pas devant lui pendant un road rage (Canada) Posté par Koreus

Au Canada, un conducteur était plus occupé à râler sur un automobiliste qu' à regarder devant lui.



Vidéo (12s) : Road Rage & Instant Karma





Sur le même sujet :

Vidéo : Road Rage et Instant Karma à Vancouver Vidéo : Instant karma pour un conducteur d'un SUV Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1267 Karma: 787 Re: Un automobiliste ne regarde pas devant lui pendant un... Re: Un automobiliste ne regarde pas devant lui pendant un... 3 C'est le rire du Joker ! Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4701 Karma: 3985 Re: Un automobiliste ne regarde pas devant lui pendant un... Re: Un automobiliste ne regarde pas devant lui pendant un... 1 C'est bien mérité. Dommage pour la victime collatérale erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2318 Karma: 1416 Re: Un automobiliste ne regarde pas devant lui pendant un... Re: Un automobiliste ne regarde pas devant lui pendant un... 1 bah on peut me dire ce qu'il y a de drôle ??





Alors on ne voit pas ce qu'il se passe avant, donc c'est peut-être - sûrement - mérité pour l'autre, mais j'aurais peut-être trouvé ça drôle s'il était rentré dans un objet fixe, à basse vitesse, mais certainement pas alors qu'il y a une personne qui n'a rien demandé à personne, et qui, outre avoir sa caisse complètement pétée, va avoir les cervicales en compote pendant un bon gros bout de temps + le trauma psychique causé par ce genre d'accident que tu vois pas venir (ça chamboule...)







edit : youpi j'ai récupéré mon compte ^^ DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 575 Karma: 1238 Re: Un automobiliste ne regarde pas devant lui pendant un... Re: Un automobiliste ne regarde pas devant lui pendant un... 2 Easy-P Je viens d'arriver Inscrit le: 14/3/2017 Envois: 23 Karma: 56 Re: Un automobiliste ne regarde pas devant lui pendant un... Re: Un automobiliste ne regarde pas devant lui pendant un... 0 Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1186 Karma: 428 Re: Un automobiliste ne regarde pas devant lui pendant un... Re: Un automobiliste ne regarde pas devant lui pendant un... 0

( Photo prise de l'autre côté de la voie ) mcflynans Je viens d'arriver Inscrit le: 1/8/2015 Envois: 85 Karma: 109 Re: Un automobiliste ne regarde pas devant lui pendant un... Re: Un automobiliste ne regarde pas devant lui pendant un... 2 J'ai vraiment peur de l'humanité là (déjà que je n'y ai pas vraiment la foi)... la personne t'as "embêté" donc tu rigole de son malheur.... et là elle s'en réjouit..

Ce n'est même plus du " dent pour dent, oeil pour oeil", c'est pire. BRAVO mcflynans Je viens d'arriver Inscrit le: 1/8/2015 Envois: 85 Karma: 109 Re: Un automobiliste ne regarde pas devant lui pendant un... Re: Un automobiliste ne regarde pas devant lui pendant un... 0

@Petis

C'est bien mérité. Dommage pour la victime collatérale



Poussez une gueulante sur un collègues de la route, et lui souhaité ( mérite!) un accident, tu ne trouve pas qu'il faut faire 2 poids 2 mesures ici ? Ton jugement MÉRITE une introspection bien profonde sur ce que représente la vie cher internaute koreusien.. Citation :Poussez une gueulante sur un collègues de la route, et lui souhaité ( mérite!) un accident, tu ne trouve pas qu'il faut faire 2 poids 2 mesures ici ? Ton jugement MÉRITE une introspection bien profonde sur ce que représente la vie cher internaute koreusien.. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.