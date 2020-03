Vidéo : Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fait maison Posté par Skwatek

Un jeune homme joue à un jeu vidéo de course de voitures avec un simulateur en carton fait maison.





Vidéo () : Un simulateur en carton fait maison





Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 222 Karma: 597 Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... 1 Simple, mais super ingénieux ! Bravo ! Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1060 Karma: 631 Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... 0 Une invention qui devrait cartonner avec un mode d'emploi... vendredi13-dup Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2019 Envois: 44 Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... 0 Il prend combien pour faire un simulateur similaire mais pour jouer à Elite : Dangerous ? Avec joystick, manette des gaz, et/ou pédales ? momoaliz Je suis accro Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 1743 Karma: 997 Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... 0 On savait déjà que Tik Tok avait des vidéos en carton. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3164 Karma: 879 Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... 0 Je remarque que son écran est bien horizontal comme le mien. C'est dingue qu'il ne percute pas que ça ne colle pas avec sa vidéo. Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 506 Karma: 243 En ligne ! Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... 0 Mouais, enfin simulateur...dans la vraie vie ma voiture ne penche pas comme ça quand je tourne le volant jopopmk Je m'installe Inscrit le: 26/11/2013 Envois: 178 Karma: 328 Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... 2 @Roulpops je dirais même que l'écran devrait pencher dans l'autre sens, pour te forcer à tourner la tête comme s'il y avait la force centrifuge. PtitKuro Je suis accro Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 524 Karma: 374 Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... 0

Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 262 Karma: 383 Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... 0 . Il a l'air bien le jeux de course de voiture c'est quoi ? Merci Je suis trop triste mon smartphone ne peut pas faire tourner un jeux vidéo. Il a l'air bien le jeux de course de voiture c'est quoi ? Merci Sir-Blackbird Je viens d'arriver Inscrit le: 30/12/2013 Envois: 52 Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... 0 Il accélère comment et freine aussi comment ??? Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 506 Karma: 243 En ligne ! Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... Re: Jouer à un jeu vidéo avec un simulateur en carton fai... 0

@Sir-Blackbird

Il accélère comment et freine aussi comment ???

Tu viens de me faire tilter, c'est pour ça que son téléphone penche autant, il tourne avec la détection de mouvement, pour l'accélération et tout je pense qu'il utilise une manette bluetooth démontée et/ou intégrée dans son carton, et comme elles ne font que rarement la détection de mouvement, c'est pour ça qu'il fait tourner le tél avec le volant. Citation :Tu viens de me faire tilter, c'est pour ça que son téléphone penche autant, il tourne avec la détection de mouvement, pour l'accélération et tout je pense qu'il utilise une manette bluetooth démontée et/ou intégrée dans son carton, et comme elles ne font que rarement la détection de mouvement, c'est pour ça qu'il fait tourner le tél avec le volant.