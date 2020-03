Vidéo : Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarzenegger et d'autres grâce au Deepfake Posté par Koreus

A l'aide du deepfake, un youtubeur s'est amusé à imiter plusieurs personnalités en train de chanter le Prince de Bel-Air.



Vidéo (1mn29s) : Le Prince de Bel-Air chanté par des personnalités #deepfake





Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3190 Karma: 4624 Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... 0 Je vais deja voir qui est qui et puis apres je...et puis non...ça m epuise deja.. La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 559 Karma: 2315 En ligne ! Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... 1 P'tin, je te dis pas les affaires de vraies-fausses-sextape qu'on va avoir dans les prochaines années. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2834 Karma: 6935 Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... 1 Dans quelques années on pourra revoir n'importe quel film avec n'importe quel acteur, il faudra payer plus pour choisir des acteurs connus. J'vous l'dis! Cedub Je suis accro Inscrit le: 25/2/2008 Envois: 1019 Karma: 834 Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... 0 Super sympa de sa part d'avoir mis l'original.. On se rend bien compte de la puissance de cette technologie..! Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 423 Karma: 609 Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... 0 (@La_Koukouille Ben en fait y en a déjà plein sur un site connu avec un logo noir et orange..) gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1800 Karma: 1446 Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... 0 Le deepfake s'occupe aussi de l'accent et de l'intonation de la voix ou bien le gars imite super bien ? corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1124 Karma: 2541 Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... 0 Désolé, l'article sélectionné n'existe pas. La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 559 Karma: 2315 En ligne ! Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... 2

@Chewbacca91

(@La_Koukouille Ben en fait y en a déjà plein sur un site connu avec un logo noir et orange..)



Hein? Des sextape avec deep-fake sur Amazon???



Citation :Hein? Des sextape avec deep-fake sur Amazon??? Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 818 Karma: 424 Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... 0

@gazeleau

Le deepfake s'occupe aussi de l'accent et de l'intonation de la voix ou bien le gars imite super bien ?

Le gars est un imitateur. Citation :Le gars est un imitateur. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7525 Karma: 4910 En ligne ! Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... 0 La casquette n'est pas dans le bon sens me semble-t-il. dark-nenes Je suis accro Inscrit le: 14/12/2007 Envois: 632 Karma: 1507 En ligne ! Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... Re: Le Prince de Bel-Air chanté par Obama, Trump, Schwarz... 0 Moi ça me fait méga flipper cette technologie... Aujourd'hui peut-être qu'avec de bons logiciels il est facile de savoir si c'est faux ou pas, mais quand le deep fake s'améliorera il faudra que les logiciels laissent une signature numérique pour distinguer le vrai du faux. J'imagine déjà les fausses accusations etc... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.