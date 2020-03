Vidéo : Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier Posté par Avaruus

Un ouvrier manque de faire une chute mortelle depuis le sommet d'un bâtiment en construction.



Vidéo (1mn) : Un ouvrier frôle la mort sur un chantier





La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 560 Karma: 2320 En ligne ! Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier 8 Déjà avant même que le coffrage ne tombe, tu sens que la sécurité c'est pas leur truc.

12 commentaires Auteur Conversation logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 842 Karma: 862 Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier 1 "Je crois que j'ai fait caca" Conor Je m'installe Inscrit le: 28/9/2014 Envois: 284 Karma: 232 Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier 1 Tout simplement. Respect ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3307 Karma: 13599 En ligne ! Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier 0 Comme dans les films... Vassili-Zaistev Je masterise ! Inscrit le: 11/7/2014 Envois: 2185 Karma: 864 Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier 0 Le plus dur pour moi aurait été à partir du moment où il est accroché. Là, je crois que je n'aurais pas survécu. C'est quoi cet acrobate ? La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 560 Karma: 2320 En ligne ! Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier 8 Déjà avant même que le coffrage ne tombe, tu sens que la sécurité c'est pas leur truc. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2626 Karma: 8296 En ligne ! Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier 2 A quel moment tu te mets sur une corniche avec zéro sécurité. Je veux bien que dans certain pays les mecs ont pas les moyens de faire ce qu'il faut en terme de sécurité mais merde c'est ta vie quand même. Tu t'enroule une pauvre corde autour de la taille au pire. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 688 Karma: 2096 Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier 0 @La_Koukouille

pffff tu chipotes! Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7435 Karma: 18669 En ligne ! Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier 0

Elie & Dieudonné - Le chantier Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4754 Karma: 4526 Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier 0 On trouve partout ce genre d'ouvriers, vu le grand nombre de vidéos sur ce sujet.



TOP 10 Les pires ouvriers Fail Worker Compilation chantier avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1634 Karma: 907 En ligne ! Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier 0 Pas de casque,pas de vetements haute visibilité,le mec sur une corniche sans corde...ça devait arriver! Heureusement qu'il a de bons réflexes et qu'il est agile.

Donc les mecs posent une banche sans plate forme ? Niveau gain de temps c'est trop bien ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2224 Karma: 4814 Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier Re: Un ouvrier évite la mort de justesse sur un chantier 0