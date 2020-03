Vidéo : Comment empêcher le chat de monter sur le plan de travail de la cuisine Posté par Surzurois

Il a piégé le plan de travail de sa cuisine avec des feuilles de papier alu pour empêcher son chat de monter dessus, et ça marche plutôt bien !





Vidéo (24s) : Chat vs Papier aluminium





DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 577 Karma: 1249 Re: Comment empêcher le chat de monter sur le plan de tra... Re: Comment empêcher le chat de monter sur le plan de tra... 0 "Ch-alu-cine !" asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 595 Karma: 212 Re: Comment empêcher le chat de monter sur le plan de tra... Re: Comment empêcher le chat de monter sur le plan de tra... 0 Pas sûr que ça fonctionne bien longtemps. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2629 Karma: 8306 Re: Comment empêcher le chat de monter sur le plan de tra... Re: Comment empêcher le chat de monter sur le plan de tra... 3

Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3312 Karma: 13609 En ligne ! Re: Comment empêcher le chat de monter sur le plan de tra... Re: Comment empêcher le chat de monter sur le plan de tra... 0 L'hallu ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2226 Karma: 4827 Re: Comment empêcher le chat de monter sur le plan de tra... Re: Comment empêcher le chat de monter sur le plan de tra... 1 ChPortos Je m'installe Inscrit le: 29/7/2013 Envois: 155 Karma: 207 En ligne ! Re: Comment empêcher le chat de monter sur le plan de tra... Re: Comment empêcher le chat de monter sur le plan de tra... 0 Approuvé par le CCC - Comité Contre les Chats.



Idée d'amélioration : que ça se plie automatiquement autour, façon papillote, pour finir au four :evil:



FiFidacier Je viens d'arriver Inscrit le: 20/12/2012 Envois: 36 Re: Comment empêcher le chat de monter sur le plan de tra... Re: Comment empêcher le chat de monter sur le plan de tra... 0 la 1ere règle : don't f*ck with cat's.