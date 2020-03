Vidéo : Le problème des bureaux partagés au travail Posté par Surzurois

Une femme se filme dans son bureau et se soulage en pensant que tous ses collègues sont sortis....



Vidéo (47s) : Se lacher au bureau en se croyant seule





Sur le même sujet :

Vidéo : Une fille fait un « frout » pendant un micro-trottoir (Loris Giuliano) Vidéo : Pub JBS (sous-vêtement) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10615 Karma: 9521 Re: Le problème des bureaux partagés au travail Re: Le problème des bureaux partagés au travail 0 Aaaaah la joie des open space Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3312 Karma: 13609 Re: Le problème des bureaux partagés au travail Re: Le problème des bureaux partagés au travail 0 PurLio Là y a de l'open space dans sa culotte Là y a de l'open space dans sa culotte shinix Je m'installe Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 439 Karma: 748 En ligne ! Re: Le problème des bureaux partagés au travail Re: Le problème des bureaux partagés au travail 0 J'ai le droit de dire Fake ? Parce que honnêtement je vois pas qui va se filmer pour péter au bureau. Philiiiiiippe Je viens d'arriver Inscrit le: 4/1/2012 Envois: 76 Karma: 304 Re: Le problème des bureaux partagés au travail Re: Le problème des bureaux partagés au travail 0 Et l'idée c'était de partager sa vidéo avec ses collègues de bureau? LothanStar Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1185 Karma: 152 Re: Le problème des bureaux partagés au travail Re: Le problème des bureaux partagés au travail 0

@shinix

J'ai le droit de dire Fake ? Parce que honnêtement je vois pas qui va se filmer pour péter au bureau.



Une accro narcissique aux Instagrams et autres Snapchat ? Citation :Une accro narcissique aux Instagrams et autres Snapchat ? kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1626 Karma: 2611 Re: Le problème des bureaux partagés au travail Re: Le problème des bureaux partagés au travail 0

@LothanStar

Citation :

@shinix

J'ai le droit de dire Fake ? Parce que honnêtement je vois pas qui va se filmer pour péter au bureau.



Une accro narcissique aux Instagrams et autres Snapchat ?





De là à la partager après...



Crédibilité zéro, mais on est sur de la bonne grosse blague foireuse (comme le pet) et sur Tik Tok...



Bientôt le joli titre : "Ce qu'elle a fait est insoutenable pour ses collègues, cliques pour voir" Citation :De là à la partager après...Crédibilité zéro, mais on est sur de la bonne grosse blague foireuse (comme le pet) et sur Tik Tok...Bientôt le joli titre : " Vassili-Zaistev Je masterise ! Inscrit le: 11/7/2014 Envois: 2194 Karma: 889 En ligne ! Re: Le problème des bureaux partagés au travail Re: Le problème des bureaux partagés au travail 1 J'admire la maîtrise de la note descendante à la fin. On sent ( sans jeu de mot ) tout le travail derrière ( sans jeu de mot ). DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 578 Karma: 1249 En ligne ! Re: Le problème des bureaux partagés au travail Re: Le problème des bureaux partagés au travail 0 J'arrive presque à sentir l'odeur... shinix Je m'installe Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 439 Karma: 748 En ligne ! Re: Le problème des bureaux partagés au travail Re: Le problème des bureaux partagés au travail 0

@LothanStar

Citation :

@shinix

J'ai le droit de dire Fake ? Parce que honnêtement je vois pas qui va se filmer pour péter au bureau.



Une accro narcissique aux Instagrams et autres Snapchat ?



Arf, je ne comprends décidément plus rien à ce monde. Mais pour avoir vu des vidéos sur TikTok, effectivement, les gens sont prêts à se ridiculiser pour avoir des views/likes/comments, ça en devient pathétique. Citation :Arf, je ne comprends décidément plus rien à ce monde. Mais pour avoir vu des vidéos sur TikTok, effectivement, les gens sont prêts à se ridiculiser pour avoir des views/likes/comments, ça en devient pathétique. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.