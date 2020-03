Vidéo : Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quittant une conférence de presse Posté par Djoach

Le basketteur français Rudy Gobert, pivot du Jazz d'Utah, touche volontairement les micros en quittant une conférence de presse pour se moquer de la situation sur le coronavirus. 48h plus tard, il est testé positif au coronavirus.



Vidéo (10s) : Rudy Gobert touche les micros en quittant une conférence de presse





Sur le même sujet :

Vidéo : « Prenez l’habitude de ne plus vous toucher le visage » Vidéo : Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux Vidéo : Nouveau moyen de paiement face au coronavirus Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Little_big_boss Je m'installe Inscrit le: 16/6/2009 Envois: 368 Karma: 349 En ligne ! Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... 0 C'est un sacré humoriste. Heureusement qu'il fait du basketball à côté de ça, il aurait vraiment de la peine à vivre de son humour uniquement. Alex333 Rayon de Soleil Inscrit le: 7/7/2008 Envois: 25674 Karma: 12961 Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... 0

Les gens vont s'en délecter "ces sales français"

Quel débile Bonjour la pub qu'il nous faitLes gens vont s'en délecter "ces sales français"Quel débile gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 156 Karma: 161 Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... 4 En même temps il vient de parler devant ces micros et peut être de postillonner dedans, donc ça change quoi qu'il les touche ? 21210 Je masterise ! Inscrit le: 23/8/2015 Envois: 3791 Karma: 2042 Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... 1 Vous navigateur est trop vieux Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1789 Karma: 2865 Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... 0 Il veut se débarrasser des New York Knicks comme ça, pas bête !! pigme Je masterise ! Inscrit le: 14/2/2007 Envois: 2177 Karma: 203 Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... 0

@gunnar230

En même temps il vient de parler devant ces micros et peut être de postillonner dedans, donc ça change quoi qu'il les touche ?



Exactement la réflexion que j'ai eu avec mon patron "Vous voulez pas qu'on se sert la main mais le soir, en sortant du bureau, tout le monde touche la poignée sans se laver les mains avant de sortir, c'est pas un peu con" :3 Citation :Exactement la réflexion que j'ai eu avec mon patron "Vous voulez pas qu'on se sert la main mais le soir, en sortant du bureau, tout le monde touche la poignée sans se laver les mains avant de sortir, c'est pas un peu con" :3 Little_big_boss Je m'installe Inscrit le: 16/6/2009 Envois: 368 Karma: 349 En ligne ! Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... 1 gunnar230 Citation : En même temps il vient de parler devant ces micros et peut être de postillonner dedans, donc ça change quoi qu'il les touche ?



En fait, il s'est peut-être contaminé en touchant les micros... Citation :En fait, il s'est peut-être contaminé en touchant les micros... kewoi Je m'installe Inscrit le: 4/12/2006 Envois: 279 Karma: 65 Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... 0 Vous vous rendez compte que Rudy Gobert fait ce que chacun de nous ferait…

s'en amuser un peu, dédramatiser car on se dit qu'on fait assez attention pour pas être contaminé.



Que les sportifs jusqu'à hier, voyaient ça de loin, car tout est surveillé chez eux.

Le problème est que vous pouvez faire très attention, il suffit que quelqu'un de votre entourage très proche soit contaminé que vous devenez tout de suite vulnérable. -gbs- Je viens d'arriver Inscrit le: 30/6/2008 Envois: 43 En ligne ! Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... Re: Le basketteur Rudy Gobert touche les micros en quitta... 1 Il a surement fait ça car il a mis sa culotte à l'envers. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.