Vidéo : Une bagarre de singes affamés à cause d'une banane à Lopburi (Thaïlande)

Spectre_Swiss

Spectre_Swiss

Je suis accro Inscrit le: 15/4/2013 Envois: 934 Karma: 516

Ca y est! La partie de Jumanji a commencé!

DarkCasimir

DarkCasimir

Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 580 Karma: 1249

Et dans 5 ans...

Barbatos

Barbatos

Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3317 Karma: 13633

Il manque plus que les gilets jaunes et on s'y croirait...

Nimoy

Nimoy

Je viens d'arriver Inscrit le: 17/1/2018 Envois: 47 Karma: 232

On est sûrs qu'ils se battent pas pour un rouleau de PQ ?

Menelage

Menelage

Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 262 Karma: 188

On dirait les Yorakekchose dans les magasins aprés le discours de macron

CrazyCow

CrazyCow

Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13611 Karma: 15791 En ligne !

L'effet papillon

WeWereOnABreak

WeWereOnABreak

Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2635 Karma: 8329

Ca fait flipper quand même. La semaine prochaine ils bouffent les locaux.

gazeleau

gazeleau

Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1827 Karma: 1471 En ligne !

On dirait les clients d'une superette se battant pour le dernier rouleau de PQ à l'annonce du krach boursier d'hier soir.



Edit. Ha mince même idée que @Menelage et @Nimoy (ça m'apprendra à poster sans lire mes VDD)



Ce matin les bourses se portent bien poussées les valeurs comme Sopalin ou OK

Kentriodon

Kentriodon

Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 352 Karma: 488

On dirait une fille bien roulée en boite, et ses prétendants.

tryfax

tryfax

Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2230 Karma: 2617

@DarkCasimir et dans 1000 ans ils ce battrons pour des promo sur le nutella.

Kentriodon