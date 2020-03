Vidéo : Voilà pourquoi il est important de rester chez soi et de garder ses distances (Coronavirus) Posté par Koreus

Une petite animation avec des allumettes nous montre pourquoi il est important de garder ses distances pendant l'épidémie de Coronavirus



Vidéo (13s) : Gardez vos distances #coronavirus





Vidéo : Frauder dans le métro pendant le coronavirus Vidéo : Fortune inestimable dans un coffre-fort Vidéo : Pendant ce temps-là dans un entrepôt de papiers toilette #coronavirus

Je vais de ce pas dévaliser le rayon d’allumettes pour me protéger du virus.

Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21111 Karma: 16904 Re: Voilà pourquoi il est important de rester chez soi et... 1 Le mec qui s'écarte, il est free-lance. lvishd Je poste trop Inscrit le: 28/11/2010 Envois: 12305 Karma: 4870 Re: Voilà pourquoi il est important de rester chez soi et... 6 Ahhhh ok

Je vais de ce pas dévaliser le rayon d'allumettes pour me protéger du virus. LittlePony29 Je m'installe Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 253 Karma: 196 Re: Voilà pourquoi il est important de rester chez soi et... 3 @lvishd Ca va faire mal quand tu vas t'essuyer les fesses... PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10625 Karma: 9547 Re: Voilà pourquoi il est important de rester chez soi et... 1

@LittlePony29

@lvishd Ca va faire mal quand tu vas t'essuyer les fesses...



S'il a le cul qui gratte, ça va faire des étincelles surtout. lvishd Je poste trop Inscrit le: 28/11/2010 Envois: 12305 Karma: 4870 Re: Voilà pourquoi il est important de rester chez soi et... 2

Bof. Au pire, j'aurai le feu au c*l ^^ Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1585 Karma: 943 Re: Voilà pourquoi il est important de rester chez soi et... 0 Faudrait montrer cette vidéo aux supporteurs du PSG qui était aux abords du stade contre Dortmund. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2230 Karma: 4843 En ligne ! Re: Voilà pourquoi il est important de rester chez soi et... 10 vaut mieux être une allumette intelligente qu'un sot briquet ... kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1630 Karma: 2636 Re: Voilà pourquoi il est important de rester chez soi et... 0

@Angeus

Faudrait monter cette vidéo aux supporteurs du PSG qui était aux abords du stade contre Dortmund.



Tu pourras leur montrer toutes les vidéos du monde à mon avis c'est peine perdu...



