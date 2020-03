Vidéo : Absence de ferries, des dauphins s'approchent du port de Cagliari (Italie) Posté par Skwatek

Avec l'absence de ferries, des dauphins s'approchent du port de Cagliari, en Sardaigne.







Vidéo (55s) : Dauphins au port de Cagliari (Coronavirus)





Vidéo : Gardez vos distances #coronavirus Vidéo : Une Italienne joue de la flûte sur son balcon (Coronavirus) Vidéo : Un dauphin caressé par les passants (Brest) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3318 Karma: 13641 En ligne ! Re: Absence de ferries, des dauphins s'approchent du... Re: Absence de ferries, des dauphins s'approchent du... 2 Que les animaux sauvages profitent bien des semaines à venir. Ils vont avoir un peu la paix, ça va leur faire drôle ! larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 578 Karma: 852 Re: Absence de ferries, des dauphins s'approchent du... Re: Absence de ferries, des dauphins s'approchent du... 0 Braves "bêtes"....

On croirait presque qu'elles viennent nous souhaiter courage alors que nous avons une activité tellement néfaste sur elles...

C'est bizarre, je les vois plus en train de nous dire "alors les tocards, ça fait quoi de se sentir menacé ?" et les autres qui se marrent.



Citation :

@Menelage

juste 100 ans sans nous et la nature redeviendrait ce qu'elle devrait etre



C'est bizarre, je les vois plus en train de nous dire "alors les tocards, ça fait quoi de se sentir menacé ?" et les autres qui se marrent.

Citation :

@Menelage

juste 100 ans sans nous et la nature redeviendrait ce qu'elle devrait etre

Je te laisse prendre de l'avance. hercule18 Je m'installe Inscrit le: 1/3/2008 Envois: 190 Karma: 112 Re: Absence de ferries, des dauphins s'approchent du... Re: Absence de ferries, des dauphins s'approchent du... 0 Ils sont pas sensés être en 40aine les italiens? MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 918 Karma: 1139 En ligne ! Re: Absence de ferries, des dauphins s'approchent du... Re: Absence de ferries, des dauphins s'approchent du... 0 Le coronavirus ne fait pas Flipper le dauphin...