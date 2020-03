Vidéo : Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de sa moto Posté par Skwatek

En ouvrant son porte-feuilles à une station-service, un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de sa moto. Pas de bol d'or .







Vidéo (16s) : Une pièce tombe dans le réservoir d'une moto





Sur le même sujet :

Vidéo : Surprise à la pompe à essence Vidéo : La mauvaise journée d'un bricoleur Vidéo : Pièce dans la raie des fesses Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Arnooz Je m'installe Inscrit le: 30/11/2018 Envois: 160 Karma: 169 Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... 0 Tu parles, un chewing gum au bout d'un baton et hop fastoche ! Kleyth Je m'installe Inscrit le: 11/10/2012 Envois: 483 Karma: 135 Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... 1 Les fameuses pièces d'1 ou 2 cents qui trainent 1 an dans le portefeuille avant de se perdre ! nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1111 Karma: 1652 Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... 2 Tout le monde : C'EST LA GUERRE !!

Koreus : ”Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de sa moto" peroxo Je viens d'arriver Inscrit le: 4/6/2015 Envois: 20 Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... 2 Question qui va forcément tomber : et ? ca risque de boucher l'arrivée de l'essence au moteur ?

(pas taper svp, je ne conduis que des voitures, camionettes et vélos) pakereth Je m'installe Inscrit le: 26/7/2014 Envois: 237 Karma: 183 Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... 0 elle est chouette sa CB, en faisant varier le contraste on pourrait chopper les n° du loto? ^^ yayabe Je suis accro Inscrit le: 28/11/2013 Envois: 942 Karma: 716 Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... 1 Fais un vœux! Erchen Je m'installe Inscrit le: 10/1/2017 Envois: 369 Karma: 205 Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... 0 @peroxo non il n'y a aucun risque. Chtinorf Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 67 Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... 2 Une partie de moto-tamponeuse ? La solution : simplement prendre un aimant et un fil ? Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 580 Karma: 677 Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... 0

@pakereth

elle est chouette sa CB, en faisant varier le contraste on pourrait chopper les n° du loto? ^^

Pas besoin de faire varier, on voit très bien les numéros, c'est juste son pouce qui gache tout ! Citation :Pas besoin de faire varier, on voit très bien les numéros, c'est juste son pouce qui gache tout ! Vinsenses Je m'installe Inscrit le: 22/1/2013 Envois: 264 Karma: 168 En ligne ! Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... 0 Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3834 Karma: 4065 En ligne ! Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... Re: Un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de ... 0 Je suis étonné personne pour dire que c'est la faute du motard? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.