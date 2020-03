Vidéo : L'immense file d'attente pour faire ses courses dans un magasin Costco (Etat-Unis) Posté par Koreus

Devant un supermarché en Californie, des centaines de clients font la queue pour faire leurs courses. Impressionnant !





Vidéo (5mn11s) : Une immense queue pour faire ses courses (Californie) #coronavirus





Image : Comment faire ses courses tranquille quand on a des enfants Vidéo : Pendant ce temps-là dans un entrepôt de papiers toilette #coronavirus Vidéo : Gardez vos distances #coronavirus Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Adrakas Je m'installe Inscrit le: 19/1/2015 Envois: 377 Karma: 793 Re: L'immense file d'attente pour faire ses cou... 8 "Chéri, je vais faire les courses, à demain" vendredi13-dup Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2019 Envois: 46 Karma: 58 Re: L'immense file d'attente pour faire ses cou... 5 On dit au gens "être confiner en restant chez soi", les gens ont seulement compris "être con" ...

17 commentaires Auteur Conversation Adrakas Je m'installe Inscrit le: 19/1/2015 Envois: 377 Karma: 793 Re: L'immense file d'attente pour faire ses cou... Re: L'immense file d'attente pour faire ses cou... 8 "Chéri, je vais faire les courses, à demain" WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2639 Karma: 8344 Re: L'immense file d'attente pour faire ses cou... Re: L'immense file d'attente pour faire ses cou... 0 flem de compter. mongo1994 Je m'installe Inscrit le: 28/12/2014 Envois: 481 Karma: 243 Re: L'immense file d'attente pour faire ses cou... Re: L'immense file d'attente pour faire ses cou... 0 Je me souviens de certains reportages où on montrait des "preppers" et survivalistes qui montraient qu'ils possèdent des stock de rations de survie etc.... pour pouvoir manger un mois en cas de pandémie ou autre.



Le journaliste les traitaient avec condescendance et on se payait bien leur tronche assis dans notre canapé.



Bah maintenant, ce sont ces preppers qui sont assis dans leur canapés à se payer la tronche de tous ces bon citoyens qui ont une confiance aveugle envers le système. vendredi13-dup Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2019 Envois: 46 Karma: 58 Re: L'immense file d'attente pour faire ses cou... Re: L'immense file d'attente pour faire ses cou... 5 On dit au gens "être confiner en restant chez soi", les gens ont seulement compris "être con" ... kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1631 Karma: 2640 En ligne ! Re: L'immense file d'attente pour faire ses cou... Re: L'immense file d'attente pour faire ses cou... 4 mongo1994



Oooh bah alors petit survivaliste, les gens ils ont pas été gentil avec toi ils se sont moqués !



Alors aujourd'hui tu es content d'avoir un mois de bouffe en stock.



Alors aujourd'hui tu es content d'avoir un mois de bouffe en stock.

Ça fait 5 ans que t'as un mois de bouffe en stock... Du coup, rassure moi, les dates de péremptions sont bonnes ?

Les caddies sont-ils désinfectés ? Parce que distance de sécurité ou pas, les gens foutent leurs mains sur des surfaces potentiellement infectées (en l'occurence les poignées des caddies).

Quand on connaît la potentielle durée de vie du virus sur certaines surfaces, ça donne à réfléchir.

Certains portent des gants : sage précaution.

Ma remarque est-elle pertinente ? gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1842 Karma: 1491 Re: L'immense file d'attente pour faire ses cou... Re: L'immense file d'attente pour faire ses cou... 0

@mongo1994

Je me souviens de certains reportages où on montrait des "preppers" et survivalistes qui montraient qu'ils possèdent des stock de rations de survie etc.... pour pouvoir manger un mois en cas de pandémie ou autre.



Le journaliste les traitaient avec condescendance et on se payait bien leur tronche assis dans notre canapé.



Bah maintenant, ce sont ces preppers qui sont assis dans leur canapés à se payer la tronche de tous ces bon citoyens qui ont une confiance aveugle envers le système.

Non non. Ils sont aussi dans la queue, pour faire des provisions pour le 2ème mois !







@MYRRZINN très juste. D'autant plus qu'ils sont à la pluie et vont chopper la creve, puis tousser et éternuer et on n'arrivera pas à distinguer de l'autre virus.

@vendredi13-dup

On dit au gens "être confiner en restant chez soi", les gens ont seulement compris "être con" ...

Quel que soit le pays où est mis en place le confinement tu peux faire tes courses pour pouvoir te nourrir, sinon on rajouterai le risque de mourir de faim... ce serait "con" non ?

@mongo1994

Je me souviens de certains reportages où on montrait des "preppers" et survivalistes qui montraient qu'ils possèdent des stock de rations de survie etc.... pour pouvoir manger un mois en cas de pandémie ou autre.



Le journaliste les traitaient avec condescendance et on se payait bien leur tronche assis dans notre canapé.



Bah maintenant, ce sont ces preppers qui sont assis dans leur canapés à se payer la tronche de tous ces bon citoyens qui ont une confiance aveugle envers le système.

Je ne suis pas d'accord sur le fond et le comportement des survivalistes, mais là...



A côté de ça il y en a 2 autres plus petits genre grosse supérette, et la aucun soucis ! Ma femme y revient (Pcq moi je suis confiné ) et y’avait personne et ne manquait de rien. Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 798 Karma: 842 En ligne ! Re: L'immense file d'attente pour faire ses cou... Re: L'immense file d'attente pour faire ses cou... 0

@vendredi13-dup

On dit au gens "être confiner en restant chez soi", les gens ont seulement compris "être con" ...



Les gens ne sont pas forcément là pour faire des stocks monstres, la plupart achètent sans doute le nécessaire mais ont aussi peur des mesures à venir, c'est normal et humain....

@dioux

Ya un truc que je pige pas non plus chez moi. Il y a 4 gros magasins dans un rayon de 1 km . Ils ont tous été ’’dévalisé ’’, les gens faisaient aussi une file de dingue.



A côté de ça il y en a 2 autres plus petits genre grosse supérette, et la aucun soucis ! Ma femme y revient (Pcq moi je suis confiné ) et y’avait personne et ne manquait de rien.



