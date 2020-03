Vidéo : Absence de visiteurs, un couple de manchots visite un aquarium (États-Unis) Posté par Skwatek

Un couple de gorfous sauteurs profite de l'absence de visiteurs pour se balader dans les allées de l'aquarium John G. Shedd de Chicago.







Vidéo (57s) : Des manchots visitent un aquarium





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2848 Karma: 6951 Re: Absence de visiteurs, un couple de manchots visite un... Re: Absence de visiteurs, un couple de manchots visite un... 1 Du coup ils se sont pas lavé les mains avant la visite? Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7503 Karma: 18788 Re: Absence de visiteurs, un couple de manchots visite un... Re: Absence de visiteurs, un couple de manchots visite un... 0 LeFreund Les mains c'"est pas le plus important chez les manchots...

Les mains c'"est pas le plus important chez les manchots... Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 266 Karma: 186 Re: Absence de visiteurs, un couple de manchots visite un... Re: Absence de visiteurs, un couple de manchots visite un... 0 Ho non je veux voir plus svp Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 522 Karma: 902 Re: Absence de visiteurs, un couple de manchots visite un... Re: Absence de visiteurs, un couple de manchots visite un... 0 Alors .. Qu'est ce qu'il y a au menu de ce soir ... dedez Je suis accro Inscrit le: 26/7/2004 Envois: 604 Karma: 304 Re: Absence de visiteurs, un couple de manchots visite un... Re: Absence de visiteurs, un couple de manchots visite un... 0 Tout le monde pariait sur les chats, les singes, les rats...



Mais ce sont finalement les pingouins qui vont reprendre notre règne ! Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4773 Karma: 4533 En ligne ! Re: Absence de visiteurs, un couple de manchots visite un... Re: Absence de visiteurs, un couple de manchots visite un... 0 Ouai ! Ils repèrent leur futur repas, les salopiots !