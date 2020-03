Vidéo : Data Gueule nous explique pourquoi il est important de rester chez soi (Coronavirus) Posté par Tchairo

Dans sa dernière vidéo, Data Gueule nous parle de Coronavirus et nous explique pourquoi il est important de rester chez soi.



Vidéo (3mn22s) : Coronavirus : confinements solidaires (Data Gueule)





Sur le même sujet :

Vidéo : Cannabis, la drogue douce dont l'hypocrisie dure (Data Gueule) Vidéo : Le changement (climatique), c'est maintenant (Data Gueule) Gardez vos distances #coronavirus Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2846 Karma: 6947 Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... 0 Bon si même en confinement on se tape que des vidéos coronavirus sur Koreus ça va pas le faire ¯\_(ツ)_/¯





Edit: ceci dit, la vidéo est intéressante! themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 149 Karma: 237 Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... 5 Avec Darta Gueule, data gueule n'a qu'à bien se tenir. La concurrence se fait rude ! radon Je viens d'arriver Inscrit le: 18/8/2009 Envois: 34 Karma: 51 Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... 0 Il n'y a pas eu de confinement en Corée du sud contrairement à ce qui est dit.

Fake news?! pseudobad Je viens d'arriver Inscrit le: 24/5/2018 Envois: 49 Karma: 50 Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... 1 radon



Tu vas loins avec ton Fake news. Il n'y a peut être pas eu de confinement arbitraire, mais la population est beaucoup plus respectueuse, du coup il y a eu un confinement volontaire.



voir point3:

https://www.franceculture.fr/politique/coronavirus-et-si-la-coree-du-sud-avait-trouve-la-bonne-strategie Tu vas loins avec ton Fake news. Il n'y a peut être pas eu de confinement arbitraire, mais la population est beaucoup plus respectueuse, du coup il y a eu un confinement volontaire.voir point3: pakereth Je m'installe Inscrit le: 26/7/2014 Envois: 239 Karma: 187 Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... 3 @radon pas de confinement massifmais je ne sais plus cb de millions de tests raportés dès chaque cas avérés. ce qui fait que chaque cluster a rapidement été détecté et les personnes infectées confinées.



la contamination a été étouffée comme cela, avec un confinement ciblé.



cela est du par leur protocole mis en place et travaillé depuis l'épidemie de H1N1.



ils ont des labo mobiles pour effectuer les tests, ils ont une chaine complete de labo autorisé a faire le test (pour éviter les faux positif, faux négatif)

ils ont une autorisation des personne a suivre leur achat/mouvement par leur telephone (un big brother qui n'est pas pret d'être en place en europe)

en fait dès que la personne était identifiée comme contaminée, tous ceux qui l'ont approchés ont ete tracé via la technologie, isolés, testé. Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4772 Karma: 4533 Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... 0 @pakereth

"ils ont une autorisation des personne a suivre leur achat/mouvement par leur telephone (un big brother qui n'est pas pret d'être en place en europe)"

Ben voyons. Zwitterion Je masterise ! Inscrit le: 10/8/2005 Envois: 2219 Karma: 566 Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... 2 @radon



La Corée test beaucoup plus de monde, et leur culture est très différente de la notre





Coronavirus | Axiome 26 pakereth Je m'installe Inscrit le: 26/7/2014 Envois: 239 Karma: 187 Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... 1

@Gudevski

@pakereth

"ils ont une autorisation des personne a suivre leur achat/mouvement par leur telephone (un big brother qui n'est pas pret d'être en place en europe)"

Ben voyons.



2. Criblage systématique



La population a évidemment été mise à contribution. La méthode, discutable en termes de protection de la vie privée, est implacable : les déplacements des malades avant qu'ils ne soient testés positifs sont reconstitués au travers des images de vidéosurveillance, de l'utilisation de leur carte bancaire ou du bornage de leur téléphone portable, puis rendus publics.



Les proches de toute personne contaminée sont recherchés de façon systématique et soumis à un test de dépistage. Des SMS sont même envoyés aux gens quand un nouveau cas est détecté près de chez eux ou de leur travail.







de rien tu peux trouver d'autre source , je t'ai juste mise celle que j'ai trouvé direct.



https://www.franceculture.fr/politique/coronavirus-et-si-la-coree-du-sud-avait-trouve-la-bonne-strategie Citation :2. Criblage systématiqueLa population a évidemment été mise à contribution. La méthode, discutable en termes de protection de la vie privée, est implacable : les déplacements des malades avant qu'ils ne soient testés positifs sont reconstitués au travers des images de vidéosurveillance, de l'utilisation de leur carte bancaire ou du bornage de leur téléphone portable, puis rendus publics.Les proches de toute personne contaminée sont recherchés de façon systématique et soumis à un test de dépistage. Des SMS sont même envoyés aux gens quand un nouveau cas est détecté près de chez eux ou de leur travail.de rien tu peux trouver d'autre source , je t'ai juste mise celle que j'ai trouvé direct. stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 911 Karma: 806 Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... Re: Darta Gueule nous explique pourquoi il est important ... 1 des mesures fortes et rapides sont nécessaires pour ralentir la propagation du virus mais le bon point c'est que le coronavirus ne sera pas le seul à être ralenti, tous les virus qui se transmettent par les interactions sociales vont être mis à mal par ces mesures. Alors restons chez soi le plus possible pendant quelques jours, le temps d'incubation du virus (5-15 jours) Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.