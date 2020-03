Vidéo : C'est mignon ! (Vol. 119) Posté par Skwatek

Un petit tatou court autour d'un poteau dans un zoo. Mignon !





Vidéo (7s) : Un tatou court autour d'un poteau





schnapss Je masterise ! Inscrit le: 1/7/2005 Envois: 3958 Karma: 800 Re: C'est mignon ! (Vol. 119) 9 mettre en article une vidéo d'un animal qui deviens fou dans sa cage à force d'enfermement ... check.



C'est triste. c'est tout.



C'est triste. c'est tout.

Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 853 Karma: 1085 Re: C'est mignon ! (Vol. 119) Re: C'est mignon ! (Vol. 119) 3 moi autour de ma table basse en ce moment. Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7512 Karma: 18824 Re: C'est mignon ! (Vol. 119) Re: C'est mignon ! (Vol. 119) 2 Vous navigateur est trop vieux Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 526 Karma: 912 Re: C'est mignon ! (Vol. 119) Re: C'est mignon ! (Vol. 119) 3



Brezhon Je viens d'arriver Inscrit le: 13/10/2016 Envois: 36 Re: C'est mignon ! (Vol. 119) Re: C'est mignon ! (Vol. 119) 0 DEJA VU ! Inkonito Je viens d'arriver Inscrit le: 1/2/2020 Envois: 3 Re: C'est mignon ! (Vol. 119) Re: C'est mignon ! (Vol. 119) 1 Ça se voit que ça n'a pas été filmé en Chine. Il aurait probablement été mangé avec une sauce aux chauve-souris. Reidid Je m'installe Inscrit le: 18/5/2010 Envois: 315 Karma: 208 Re: C'est mignon ! (Vol. 119) Re: C'est mignon ! (Vol. 119) 4 C'est pas mignon, c'est un comportement compulsif (stéréotypie).

C'est un phénomène psychiatrique grave qui monte que l'animal supporte très mal sa captivité.

Si vous voulez en savoir plus, cherchez 'zoochotiques' pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6001 Karma: 1430 Re: C'est mignon ! (Vol. 119) Re: C'est mignon ! (Vol. 119) 0 en plus il est dingue le pauvre... Je trouve pas ça "mignon" comme bestioleen plus il est dingue le pauvre... odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1314 Karma: 1045 Re: C'est mignon ! (Vol. 119) Re: C'est mignon ! (Vol. 119) 0 quand tu penses que c'est peut être cette petite merde sur pattes qui est à l'origine de l'épidémie actuelle...

ça me donne envie de jouer au foot avec ! et dieu sait si je déteste le foot. gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1854 Karma: 1505 Re: C'est mignon ! (Vol. 119) Re: C'est mignon ! (Vol. 119) 0 C'est mignon comme un ours polaire faisant ses allers-retours toute la journée dans sa piscine de 20m. Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 226 Karma: 350 Re: C'est mignon ! (Vol. 119) Re: C'est mignon ! (Vol. 119) 0 En tout cas il perd totalement le contrôle sur la fin ! Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4779 Karma: 4541 En ligne ! Re: C'est mignon ! (Vol. 119) Re: C'est mignon ! (Vol. 119) 0 Corona oblige : Ton thé t'a-t-il ôté ta toux ?

