Vidéo : Le témoignage poignant d'une infirmière dans l'émission « Les Grandes Gueules »

Le témoignage poignant de Geneviève, infirmière dans les Deux-Sèvres, dans l'émission « Les Grandes Gueules » sur RMC.



Vidéo (4mn20s) : Témoignage d'une infirmière dans « Les Grandes Gueules » (Coronavirus)





Vidéo : Gardez vos distances #coronavirus Vidéo : La rubrique nécrologie de Bergame (Coronavirus) Vidéo : Pendant ce temps-là dans un entrepôt de papiers toilette #coronavirus

25 commentaires Auteur Conversation hardkor Je suis accro Inscrit le: 19/4/2014 Envois: 626 Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... 1 A la base c'etait une simple grippe......

Il y aura des comptes à rendre après. erragan Je suis accro Inscrit le: 8/11/2012 Envois: 1824 Karma: 284 En ligne ! Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... 4



@hardkor oui les informations ont étés erronés depuis le début.



Il est difficile de se rendre compte de la dangerosité quand les jeunes n'ont aucun symptomes et que les gens en bonne santé ne risque rien.

Selon les medecins, le covid-19 n'est dangereux que pour les gens en mauvaise santé (obesité morbide, probleme respiratoire, age avancé...)



Il est d'autant plus difficile de comprendre la situation quand on sait, que:

la grippe saisonnière tue tt les ans 8 à 10 000 personne en france et que le covid-19 n'a tué "que" 244 personnes en france pour le moment.



En revanche, sont taux de transmission est 3x supérieur à celui de la grippe et tue 25x plus...

du coup si les gens en bonne santé le transmette aux personnes sensibles c'est l'explosion...

En gros c'est une grippe qui ne fait rien sauf si tu est vieux ou en mauvaise santé et la tu risque gros.



Bref beaucoup de signaux contradictoire de la part du gouvernement avec la ministre de la santé qui disait que ça ne pouvait pas arriver en france, la porte parole qui disait que le confinement était impensable en france et que ce n’était qu'une simple grippe et le président qui en pleine épidémie crachait sur les gens qui sortait dans les parcs et allait lui même au théâtre.



Pour des infos fiables et claires je vous met le lien d'une vidéoconférence entre des médecins chefs de services faisant un point sur la situation.

la videoconférence

effectivement témoignage poignant.

oui les informations ont étés erronés depuis le début.

Il est difficile de se rendre compte de la dangerosité quand les jeunes n'ont aucun symptomes et que les gens en bonne santé ne risque rien.

Selon les medecins, le covid-19 n'est dangereux que pour les gens en mauvaise santé (obesité morbide, probleme respiratoire, age avancé...)

Il est d'autant plus difficile de comprendre la situation quand on sait, que: la grippe saisonnière tue tt les ans 8 à 10 000 personne en france et que le covid-19 n'a tué "que" 244 personnes en france pour le moment.

En revanche, sont taux de transmission est 3x supérieur à celui de la grippe et tue 25x plus...

du coup si les gens en bonne santé le transmette aux personnes sensibles c'est l'explosion...

En gros c'est une grippe qui ne fait rien sauf si tu est vieux ou en mauvaise santé et la tu risque gros.

Bref beaucoup de signaux contradictoire de la part du gouvernement avec la ministre de la santé qui disait que ça ne pouvait pas arriver en france, la porte parole qui disait que le confinement était impensable en france et que ce n'était qu'une simple grippe et le président qui en pleine épidémie crachait sur les gens qui sortait dans les parcs et allait lui même au théâtre.

Pour des infos fiables et claires je vous met le lien d'une vidéoconférence entre des médecins chefs de services faisant un point sur la situation.

la videoconférence

les chiffres officiels jour par jour



Comme pouvait être les interviews en Italie il y a deux semaines.



Qu'avons nous fait depuis ? Rien. On a attendu que tout ceci s'abatte sur les hôpitaux avec la même violence.



Le gouvernement est coupable.



Mais cette fois-ci, de meurtre, et de façon très direct.



Il y a tellement de méfiance en France de la population envers son gouvernement, que ça aurait été impossible pour lui d'instaurer le confinement total dès le premier cas positif.

@DiiiiD

Poignant.



Comme pouvait être les interviews en Italie il y a deux semaines.



Qu'avons nous fait depuis ? Rien. On a attendu que tout ceci s'abatte sur les hôpitaux avec la même violence.



Le gouvernement est coupable.



Mais cette fois-ci, de meurtre, et de façon très direct.



Il me dégoûte, littéralement.



Responsable mais pas coupable.

Soutiens total et inconditionnel aux soignants, si y en a qui méritent quelque chose dans ce pays c'est bien eux. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13653 Karma: 15880 En ligne ! Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... 2 La décision de ne plus stocker de masques en 2011 était une grosse erreur, mais pour ce qui est de la gestion de la crise au niveau politique c'est quand même plutôt bien géré (au moins depuis qu'Olivier Véran a pris la relève) je trouve, autant sur les décisions prises que sur la communication qui a été faite (se baser sur les faits et être transparent).



Ce sont plus les médias et les réseaux sociaux qui ont minimisé le problème au départ. Et le fait qu'être condescendant avec la Chine soit presque habituel, donc les mesures qu'ils ont pris nous ont paru disproportionnées, sans qu'il y ait de prise de conscience du problème. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7562 Karma: 4951 Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... 2

@DiiiiD

Poignant.



Qu'avons nous fait depuis ? Rien. On a attendu que tout ceci s'abatte sur les hôpitaux avec la même violence.

...

Le gouvernement est coupable.

...

Il me dégoûte, littéralement.

Pardon mais quand je vois que les français rient à la face du Gouvernement en se rassemblant dans les parcs pour profiter du beau temps et dire "osef du Covid-19 on fait ce qu'on veut", ça me fait bien rire ce genre de réflexion.

Quand tu vois qu'un jeune père, son gamin dans les bras, dit "je suis jeune, je ne me sens pas concerné", ça m'exaspère. Et ce sera sans doute le premier à pleurer et à insulter le Gouvernement si un proche meurt. Alors qu'il est plus coupable.



Pardon mais quand je vois que les français rient à la face du Gouvernement en se rassemblant dans les parcs pour profiter du beau temps et dire "osef du Covid-19 on fait ce qu'on veut", ça me fait bien rire ce genre de réflexion.

Quand tu vois qu'un jeune père, son gamin dans les bras, dit "je suis jeune, je ne me sens pas concerné", ça m'exaspère. Et ce sera sans doute le premier à pleurer et à insulter le Gouvernement si un proche meurt. Alors qu'il est plus coupable.

Faut pas oublier aussi que c'est une situation extraordinaire et les dirigeants des pays n'ont pas forcément les bonnes réponses immédiatement. Mettez-vous un peu à leur place, c'est facile de pointer du doigt quand on ne sait pas de quoi on parle.



On critique toujours ce qu'on ne comprends pas, c'est plus simple. Mais faut aussi se regarder dans un miroir et nous dire que nos plaisirs d'aller se balader dans les parcs et continuer à prendre son pain chez le boulanger, c'est irresponsable.



Et puis si on veut vraiment parler de pays laxiste, regardez plutôt l'Espagne, toucher plus tardivement que nous et qui pourtant sont déjà dans une situation bien plus dégradée que la notre. Regardez le Royaume Uni, avec la politique eugénique du gouvernement : chacun pour soi, aucune mesure prise, à par la fermeture des écoles ce lundi 16 mars. Mais il est déjà sans doute trop tard.



Alors arrêtons de toujours rejeter la faute sur les autres, et mettons nous au travail ou plutôt au non-travail pour nous préserver nous et nos proches, mais aussi le pays. Et critiquer le gouvernement ne fera plus rien avancé maintenant dans tous les cas.





EDIT : Je donne ce lien sur une infographie très complète sur le COVID-19 qui est tenue à jour depuis le début. J'ai quelques captures d'écrans si certains le souhaitent pour vous montrer à quel point la situation à déraper plus ou moins vite selon les pays.



https://multimedia.scmp.com/infographics/news/china/article/3047038/wuhan-virus/index.html On s'est plus ou moins tous dis que c'était pas grand chose au début, faut pas se voiler la face. Et puis ça a commencé à dégénérer en Italie et maintenant ça nous atteint. Vous baver sur le gouvernement, mais imaginez 2' prendre la décision de stopper un pays avec une économie mondiale ... je pense que les gens n'imaginent même pas. En fait non, je pense pas, j'en suis sur. Sur puisque maintenant qu'on se confine, les gens ne comprennent toujours pas l'ampleur du risque qu'ils font courir à eux même et autrui. On a quelque beaux exemples comme le BBQ géant de cette semaine, mais aussi le rassemblement de schtroumpfs breton il y a 12 jours, alors que l'Italie commençait déjà sa descente aux enfer. Et dans un cas comme celui-ci, est-ce vraiment la faute du gouvernement ? Ou juste de l'idiot moyen qui a décidé d'aller se déguiser juste pour le plaisir ?On critique toujours ce qu'on ne comprends pas, c'est plus simple. Mais faut aussi se regarder dans un miroir et nous dire que nos plaisirs d'aller se balader dans les parcs et continuer à prendre son pain chez le boulanger, c'est irresponsable.Et puis si on veut vraiment parler de pays laxiste, regardez plutôt l'Espagne, toucher plus tardivement que nous et qui pourtant sont déjà dans une situation bien plus dégradée que la notre. Regardez le Royaume Uni, avec la politique eugénique du gouvernement : chacun pour soi, aucune mesure prise, à par la fermeture des écoles ce lundi 16 mars. Mais il est déjà sans doute trop tard.Alors arrêtons de toujours rejeter la faute sur les autres, et mettons nous au travail ou plutôt au non-travail pour nous préserver nous et nos proches, mais aussi le pays. Et critiquer le gouvernement ne fera plus rien avancé maintenant dans tous les cas.EDIT : Je donne ce lien sur une infographie très complète sur le COVID-19 qui est tenue à jour depuis le début. J'ai quelques captures d'écrans si certains le souhaitent pour vous montrer à quel point la situation à déraper plus ou moins vite selon les pays. FonograF Je suis accro Inscrit le: 28/9/2011 Envois: 735 Karma: 745 Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... 0 @CrazyCow Cette méfiance n'est-elle pas légitime ? hardkor Je suis accro Inscrit le: 19/4/2014 Envois: 626 Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... 1 @erragan

Merci pour ta réponse très bien détaillé et expliqué ,mais on a tous vu ce qu'il s'est passer en Chine y deux mois ..

On parle de confinement pour ralentir au max la pandémie mais tu peux promener ton chien ,affaire du jogging et surtout d'aller travailler. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1306 Karma: 5623 En ligne ! Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... 2 Un message qui lui permet d'exprimer sa rage et de démontrer qu'elle avait raison de s'inquiéter.



Mais quelle utilité pour la communauté dans son ensemble ?



Nous sommes désormais en état d'urgence. On fait au mieux avec les moyens disponibles. Discuter les erreurs du passé ne sert aucun but. Pire, ça propage la panique et alimente les tensions.

Bref, au moment où on a besoin de se serrer les coudes, un témoignage qui nous divise est la dernière des choses à faire.



EDIT @CrazyCow

Oui c'est vrai. Je parlais plutôt du début de l'interview où elle dit que "c'est trop tard" — affirmation qui ne fera rien avancer.

C'est vrai que sur la fin, elle responsabilise aussi un peu la population bento Je suis accro Inscrit le: 15/12/2013 Envois: 1001 Karma: 1029 En ligne ! Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... 0 A la fin du confinement et des mesures de sécurité nous descendrons dans les rues.

Nous irons chercher les responsables chez eux, et ils devront répondre de leur trahison devant un tribunal militaire s'ils ont de la chance, populaire si ça part en co*ille. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13653 Karma: 15880 En ligne ! Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... 0

@dylsexique

Un message qui lui permet d'exprimer sa rage et de démontrer qu'elle avait raison de s'inquiéter.



Mais quelle utilité pour la communauté dans son ensemble ?



Nous sommes désormais en état d'urgence. On fait au mieux avec les moyens disponibles. Discuter les erreurs du passé ne sert aucun but. Pire, ça propage la panique et alimente les tensions.

Bref, au moment où on a besoin de se serrer les coudes, un témoignage qui nous divise est la dernière des choses à faire.



Ça permet au moins de montrer la réalité du quotidien des soignants et d'avoir le soutien d'un maximum pour que leur action soit la plus efficace possible (que les gens restent chez eux et ne volent pas de masques de protection !).

Quand je l'ai entendu ce matin, c'était assez percutant comme témoignage.



Je suis fier que @Koreus l'a mis en article

Cette infirmière mérite d'être plus entendue. Très très très poignant.Quand je l'ai entendu ce matin, c'était assez percutant comme témoignage.Je suis fier que @l'a mis en articleCette infirmière mérite d'être plus entendue. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1306 Karma: 5623 En ligne ! Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... 0

@bento

A la fin du confinement et des mesures de sécurité nous descendrons dans les rues.

Nous irons chercher les responsables chez eux, et ils devront répondre de leur trahison devant un tribunal militaire s'ils ont de la chance, populaire si ça part en co*ille.



Il n'y aura pas de "responsable". C'est un événement mondial. On est tous dans le même sac.

Ne pas comprendre ça, croire que tout vient des autres, c'est être dans l’égoïsme. Et c'est l’égoïsme qui est le principal vecteur de la situation.



Mais c'est une manie humaine : on ne supporte pas que les causes des choses nous échappent.

On veut toujours chercher des coupables à l'extérieur pour éviter d'avoir à se regarder soi-même en face. Citation :Il n'y aura pas de "responsable". C'est un événement mondial. On est tous dans le même sac.Ne pas comprendre ça, croire que tout vient des autres, c'est être dans l’égoïsme. Et c'est l’égoïsme qui est le principal vecteur de la situation.Mais c'est une manie humaine : on ne supporte pas que les causes des choses nous échappent.On veut toujours chercher des coupables à l'extérieur pour éviter d'avoir à se regarder soi-même en face. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13653 Karma: 15880 En ligne ! Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... 0

@FonograF

@CrazyCow Cette méfiance n'est-elle pas légitime ?



Si. Il y a un vrai problème de transparence, d'éthique, de conflits d'intérêts, de compétence sur des sujets de pointe, des affaires à répétition, autant au gouvernement que chez les parlementaires. C'est ce qui pour ma part me fait aimer les pays nordiques où la politique et l'ambiance générale sont beaucoup plus saines. Citation :Si. Il y a un vrai problème de transparence, d'éthique, de conflits d'intérêts, de compétence sur des sujets de pointe, des affaires à répétition, autant au gouvernement que chez les parlementaires. C'est ce qui pour ma part me fait aimer les pays nordiques où la politique et l'ambiance générale sont beaucoup plus saines. bento Je suis accro Inscrit le: 15/12/2013 Envois: 1001 Karma: 1029 En ligne ! Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... 0 @dylsexique Le reste du monde s'occupe de lui, je parle de la France.

Il existe en France des gens qui ont attendu le dernier moment pour mettre les français en "quarantaine".

C'est trop tard, nous allons au-devant de dizaines de milliers de morts.

Des responsables il y en a: Agnès Buzyn pour ne citer qu'elle. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6003 Karma: 1430 En ligne ! Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... 0 Je la comprends très bien elle est en première ligne et dans l'émotion mais je ne peux pas croire que les décisions de la part des politiques n'aient pas été prises en concertation avec les scientifiques. En revanche je pense qu'une connerie a été prise avec le premier tour autorisé des municipales. A part ça...? Peut-être plus tard des responsabilités seront pointées (?) mais aujourd’hui c'est prématuré il me semble. arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 234 Karma: 91 En ligne ! Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... 0 Le confinement c'est pour ne pas saturer le système de santé. Tant qu'il n'y aura pas de cure, on va tous être contaminé. Kaggan Je m'installe Inscrit le: 10/3/2015 Envois: 151 En ligne ! Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... 0 L'une des grosses conneries de Macron est de n'avoir pas fermé les entreprises non essentielles.

Dans ma boite, 800 salariés, on a 6 cas positifs dont plusieurs en réanimation, une cinquantaine de personnes en confinement. Notre direction a tout fait pour fermer sans pouvoir car si on ne livre pas nos commandes, on doit payer des pénalités contractuelles car on n'a aucun recourt derrière. Finalement, on a déclenché un débrayage et un blocage, ce qui a permis à notre direction d'avoir les quelques arguments en plus pour convaincre notre client de nous laisser fermer. Faut voir que la situation c'était soit on ferme, on se paye les pénalités et l'entreprise coule (ce qui impact également les fournisseurs etc... soit potentiellement des centaines d'autres emplois), soit on reste ouvert en espérant contenir l'épidémie dans l'entreprise avec le risque de contaminer plus de monde.



J'ai été macroniste, j'ai applaudit a sa réforme du bac (j'ai vécu bac pro et bac général, je connais les deux système, le contrôle continue est génial), j'ai applaudit à ses mesures d'aide pour les autistes (je le suis moi même), j'ai applaudit beaucoup de ses actions mais là, sa gestion de la crise est catastrophique. En Alsace, le coco se diffuse extrêmement rapidement, on le voit partout et notre chère camembert (pardon, président) veut que les français continues à travailler comme si de rien n'était? Vous êtes alsaciens et votre commerce n'est pas lié à des fonctions vitale de la société? Alors restez chez vous, prenez pas de risque. Nous, on a choisi, nos vies et celles de nos proches valent plus que notre entreprise.



Suite aux annonces de confinement, notre direction s'est retrouvé catastrophé car elle attendait de pouvoir fermer l'usine pour cause majeure, chose que Macron nous a refusé. A l'heure actuelle, Macron met des milliers de vie en jeu en Alsace parce qu'il n'a pas les "attributs masculin" nécessaire pour agir et essayé de rattraper le retard qu'il a pris sur l'épidémie et que les directions se retrouvent prises à la gorge par les contrats à honorer.



A l'heure actuelle, on n'a encore aucun réseau d'urgence de prêt. Le 0800.130.000, c'est bien, mais j'ai des compétences dans l'industrie dans une région touchée de premier plan, je n'ai aucun réseau pour proposer mon aide aux entreprises médicales ou alimentaires, celles qui vont être le plus mise à contribution. On a réussi a avoir un mois de chaumage partiel dans mon entreprise qui n'est pas essentielle actuellement, j'ai pas forcément envie de ne servir à rien pendant ce mois, si je peux aider ailleurs, autant le faire.



Peut importe avec qui on parlait, on entendait parler du coco: un-tel a ses parents confiné pour cause de coco, une-tel a perdu son grand père deux jours avant pour cause de coco, le collègue qui a été hospitalisé et qui est sous respirateur à cause du coco, l'autre collègue qui porte un masque parce que son voisin a été testé positif au coco et qu'il a discuté avec lui jeudi dernier dans la rue, etc... Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 527 Karma: 914 En ligne ! Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... Re: Le témoignage poignant d'une infirmière dans l&a... 0 @DiiiiD

Oh, oui, c'est le méchant gouvernement, c'est tout de sa faute.

