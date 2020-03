Vidéo : La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus du vide Posté par Koreus

Accroché à une branche, une femelle paresseux mets bas au-dessus d'une vide



Vidéo (46s) : Naissance d'un paresseux (Costa Rica)





Auteur Conversation psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 240 Karma: 515 Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... 0 bon,à la fin,elle le lâche ou pas? Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3327 Karma: 13675 Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... 1 À peine né et c'est le saut à l'élastique ! baliboudou Je m'installe Inscrit le: 29/11/2018 Envois: 404 Karma: 479 Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... 0

Mission Impossible Slow



(merde on peut intégrer les paramètres de lecture en partageant la vidéo, mais faut la jouer à vitesse 0.5 bien sûr ^^; sinon c'est pas drôle) Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 423 Karma: 906 Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... 0 heuuuuuu AzukYno Je m'installe Inscrit le: 22/8/2014 Envois: 267 Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... 0 Dommage qu'on ne voit pas comment le cordon est coupé (est ce qu'elle le rejette jusqu'à l'arrachement ? xD) Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 269 Karma: 419 Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... 0

@Barbatos

À peine né et c'est le saut à l'élastique !



A peine né et déjà pendu. Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 41039 Karma: 16104 Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... 1 Traumatisé dès la naissance. Tu m'étonnes qu'ils passent ensuite toute leur vie à être extrêmement "prudents". Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4782 Karma: 4541 En ligne ! Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... 0 C'est quand même plus sûr que la girafe.



A New York, une girafe accouche en direct JohnLemon Je suis accro Inscrit le: 11/12/2013 Envois: 672 Karma: 959 En ligne ! Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... 0



Citation : une femelle paresseux tridactyle (ou Aïs)



Et du coup s'il tombe, il dit "Aï aï aï" ? Wow, c'est allé vite ! daoka Je suis accro Inscrit le: 15/4/2015 Envois: 1089 Karma: 176 En ligne ! Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... Re: La naissance d'un paresseux tridactyle au-dessus... 0 L'expression "mettre bas", prend tout son sens.