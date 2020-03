Vidéo : La solidarité en faisant les courses pendant le coronavirus Posté par Zertyy

Un homme a fait les courses et nous montre que les gens ne sont pas si méchants que ça.



Vidéo (34s) : Solidarité en faisant les courses pendant le coronavirus





Sur le même sujet :

Vidéo : Une immense queue pour faire ses courses (Californie) #coronavirus Vidéo : Premier jour de confinement en France Vidéo : Se laver les mains pendant le coronavirus (Sketch) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3237 Karma: 699 Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... 9 Il suffit d'être aimable hein ! SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 278 Karma: 464 Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... 8 moi j'ai trouvé ca bien drôle j'ai bien rigolé merci !

13 commentaires Auteur Conversation LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3237 Karma: 699 Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... 9 Il suffit d'être aimable hein ! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1641 Karma: 2652 Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... 2 Ce style de blague commence à trouver ses limites... SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 278 Karma: 464 Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... 8 moi j'ai trouvé ca bien drôle j'ai bien rigolé merci ! bento Je suis accro Inscrit le: 15/12/2013 Envois: 1003 Karma: 1019 Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... 0 Qu'est-ce que c'est naze Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 269 Karma: 252 Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... 0 Hahaha! Al Capone disait : "On peut obtenir beaucoup plus avec un mot gentil et un revolver, qu'avec un mot gentil tout seul." ^^ Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 432 Karma: 636 Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... 2

Cf l'autre vidéo où il fait la même blague avec du PQ On peut faire une blague 1 fois à 1 000 personnes, mais on ne peut pas faire 1 000 fois la blague à 1 personne...Cf l'autre vidéo où il fait la même blague avec du PQ CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13657 Karma: 15932 Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... 3





Y a des gens vraiment bizarres Toutes ces vidéos ont commencé avec la meilleure d'entre elles : le paquet de chips specter Je viens d'arriver Inscrit le: 16/6/2010 Envois: 75 Karma: 58 Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... 0 Et merde on va avoir le droit à un pic de vidéo identiques d'ici quelques jours/semaines, les gens sont vraiment inspirés en général... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 694 Karma: 2100 Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... 0 On ne leur demande pas d'être conciliants, mais d'être confinés flesh38 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2016 Envois: 17 Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... 0 Et encore une...

La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 584 Karma: 2381 En ligne ! Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... 0 Y'en a même un qui lui a donné un flingue (on peut le voir dans sa main droite, à plusieurs moments de la vidéo) poulpozite Je m'installe Inscrit le: 29/3/2015 Envois: 445 Karma: 70 Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... Re: La solidarité en faisant les courses pendant le coron... 0 C'est pas trop mal mais la miniature de la vidéo gâche toute la vidéo. C'est bête. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.