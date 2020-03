Vidéo : Troller son chien avec deux tigres... en peluche Posté par Bowane

Deux tigres en peluche ont été posés à côté d'un chien qui dort. Un commerçant tape du pied pour réveiller le chien.



Vidéo (8s) : Chien vs 2 Tigres en peluche





Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 436 Karma: 640 En ligne ! Re: Troller son chien avec deux tigres... en peluche Re: Troller son chien avec deux tigres... en peluche 1



La réaction probable du chien



La réaction probable du chien Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3331 Karma: 13681 En ligne ! Re: Troller son chien avec deux tigres... en peluche Re: Troller son chien avec deux tigres... en peluche 1 Putain sympa le réveil... Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 227 Karma: 352 Re: Troller son chien avec deux tigres... en peluche Re: Troller son chien avec deux tigres... en peluche 2 Chewbacca91 j'aurai plutot vu cette réaction

j'aurai plutot vu cette réaction Guifox Je viens d'arriver Inscrit le: 4/1/2015 Envois: 90 Karma: 182 Re: Troller son chien avec deux tigres... en peluche Re: Troller son chien avec deux tigres... en peluche 1 Le pauvre Mandryk Je m'installe Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 474 Karma: 620 Re: Troller son chien avec deux tigres... en peluche Re: Troller son chien avec deux tigres... en peluche 0 AH MAIS BORDEL PUTAIN C'EST DROLE!



Oui il n'est pas mort, oui il s'en remettra, oui il y a pire, oui il y a les nazis, oui les dinosaures sont tous morts.



Mais.. j'en ai marre des gens, vraiment.

Je sais pas moi, mais j'aime les animaux. Je ne vais pas réveiller un chien exprès parce que j'ai envie de me marrer, encore moins en lui foutant la trouille.



Que l'on me laisse insulter les cons de cons, je suis fatigué. Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21116 Karma: 16931 En ligne ! Re: Troller son chien avec deux tigres... en peluche Re: Troller son chien avec deux tigres... en peluche 0 Confinement, jour 6,



Confinement, jour 6,



Mandryk pète un plomb sur une blague conne mais marrante faite à un chien.