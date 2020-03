Vidéo : Pourquoi il est important de bien frotter ses mains pour les laver Posté par Koreus

Pourquoi il est important de bien se laver les mains. Une démonstration très visuelle



Vidéo (45s) : Pourquoi il est important de bien se laver les mains





Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 30020 Karma: 8496 Re: Pourquoi il est important de bien frotter ses mains p... Re: Pourquoi il est important de bien frotter ses mains p... 1

L'expérience est sympa, à faire avec des enfants en classe pour leur montrer que c'est important de prendre le temps de se laver les mains Très pédagogue!L'expérience est sympa, à faire avec des enfants en classe pour leur montrer que c'est important de prendre le temps de se laver les mains LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2861 Karma: 6977 En ligne ! Re: Pourquoi il est important de bien frotter ses mains p... Re: Pourquoi il est important de bien frotter ses mains p... 0 Je me suis jamais autant lavé les mains que cette semaine, elles sont toutes douces, c'est génial Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7528 Karma: 18858 Re: Pourquoi il est important de bien frotter ses mains p... Re: Pourquoi il est important de bien frotter ses mains p... 0

Lavez vous les mains et éternuez dans votre coude !!!

N'oubliez pas !!!Lavez vous les mains et éternuez dans votre coude !!! Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 832 Karma: 460 Re: Pourquoi il est important de bien frotter ses mains p... Re: Pourquoi il est important de bien frotter ses mains p... 0 C'est comme l'artichaut, une fois fini, il en reste plus après qu'avant !!



bon c'est tout de même très parlant (même si pas compréhensible pour un non espagnol)

il se lave les mains,soit....et elles sont dans quel état quand il a fini ? Arnooz Je m'installe Inscrit le: 30/11/2018 Envois: 164 Karma: 174 En ligne ! Re: Pourquoi il est important de bien frotter ses mains p... Re: Pourquoi il est important de bien frotter ses mains p... 0 Bon ben sur ce, je vais aller pisser. baliboudou Je m'installe Inscrit le: 29/11/2018 Envois: 411 Karma: 492 En ligne ! Re: Pourquoi il est important de bien frotter ses mains p... Re: Pourquoi il est important de bien frotter ses mains p... 0 J'avoue que des deux tutos de lavage des mains qui sont passés dans le forum dernièrement, c'est pas celui-là que je m'attendais à voir en article. ^^ (bande de gros pervers dans le forum ^^)