Re: Des policiers chantent pour divertir les habitants pe... Re: Des policiers chantent pour divertir les habitants pe... 0 Moi aussi les flics viennent de temps en temps chanter des chansons dans mon quartier avec leur porte-voix. Le plus souvent c'est "S'il vous plait, gardez votre calme et rentrez chez vous" et ils le dédicacent à chaque fois aux voisins qui s'insultent, se hurlent dessus et se menacent par balcon interposé parce que X estime que c'est dans son droit de faire profiter à tout le quartier de son amour inconditionné pour Céline Dion.



On vit dans une époque formidable !