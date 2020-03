Vidéo : Une femme promène son chien en laisse depuis son balcon (Serbie) Posté par Skwatek

Une femme promène son chien en laisse depuis son balcon pendant le confinement en Serbie.







Vidéo (28s) : Promener son chien pendant le confinement





Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1271 Karma: 839 Re: Une femme promène son chien en laisse depuis son balc... Re: Une femme promène son chien en laisse depuis son balc... 2 Rigolez pas, c'est malin et respectueux des consignes au moins.

Bon j'espère qu'à la longue ça ne fera pas mal à ce toutou.



Bon j'espère qu'à la longue ça ne fera pas mal à ce toutou. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3335 Karma: 13707 Re: Une femme promène son chien en laisse depuis son balc... Re: Une femme promène son chien en laisse depuis son balc... 2



J'aimerais la voir essayer avec un chien comme ça... mais en fait ça serait peut-être plus facile : le chien peut sûrement atteindre la fenêtre tout seul !



@Drakylla Tant que c'est un harnais et pas un collier J'aimerais la voir essayer avec un chien comme ça... mais en fait ça serait peut-être plus facile : le chien peut sûrement atteindre la fenêtre tout seul !Tant que c'est un harnais et pas un collier Anthooo J'aime glander ici Inscrit le: 20/5/2016 Envois: 6465 Karma: 3186 Re: Une femme promène son chien en laisse depuis son balc... Re: Une femme promène son chien en laisse depuis son balc... 0 Tant que c'est pas elle qui ramasse les crottes elle s'en fout, j'aimerais juste voir l'état de la pelouse à la fin du confinement Aktunowihio Je m'installe Inscrit le: 4/6/2014 Envois: 121 Re: Une femme promène son chien en laisse depuis son balc... Re: Une femme promène son chien en laisse depuis son balc... 1 J'attends la même du Burj Khalifa Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1180 Karma: 2406 Re: Une femme promène son chien en laisse depuis son balc... Re: Une femme promène son chien en laisse depuis son balc... 2 Merci d'avoir mis un cercle rouge sinon j'aurai totalement manqué l'action !!!