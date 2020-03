Vidéo : La punchline d'un gendarme à une femme qui achète du Coca-Cola Posté par Koreus

À la sortie d'un supermarché, un gendarme remarque une femme avec un chariot contenant essentiellement des bouteilles de Coca-Cola.



Vidéo (18s) : Vous prévoyez une gastro ou quoi ? (Confinement)





Vidéo : Des policiers chantent pendant le confinement (Espagne) Vidéo : « Reste à la maison » par une patrouille de police (Belgique) Vidéo : Un actionnaire Carrefour attrape la chiasse



Mais parents sont un peu à la campagne, ils ont une maison avec jardin, mais ils vont promener le chien à deux pendant une heure... quand tu leur dis qu'ils sont pas censés faire ça, évidemment la réponse, c'est "Oh ça va hein !" TheChemist Je viens d'arriver Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 29 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 5 @hardkor Le problème n'est pas d'acheter du coca, mais de n'acheter que du coca. Il faut éviter de sortir chaque jour pour faire ses achats donc il faut acheter de quoi tenir 1 semaine !

28 commentaires Auteur Conversation Chewie Je suis accro Inscrit le: 24/4/2010 Envois: 1517 Karma: 54 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 0 Elle prévoit pas de gastro mais elle en chie déjà à répondre aux questions... Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 816 Karma: 1587 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 1 Ahah j'avoue qu'il la remet bien à sa place ! C0nnect Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2015 Envois: 22 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 2 La semaine prochaine elle repasse au même endroit avec des Mentos... cdeps62 Je m'installe Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 270 Karma: 219 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 0 Il fallait lui mettre les 135 direct. raikko2 Je suis accro Inscrit le: 29/5/2013 Envois: 637 Karma: 195 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 1 Je m'attendais à voir 4 ou 5 packs. Ensuite, ne voyant que quelques bouteilles, je me suis "où est le mal?". Et puis, ne voyant presque rien d'autre, je me suis dit "voici le constat de la pauvreté intellectuelle".



Et si, les bouteilles de cola étaient destinées à diluer une certaine boisson alcoolisée?... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3334 Karma: 13701 En ligne ! Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 9 J'ai l'impression que c'est surtout les "vieux" qu'ont l'air de s'en foutre. Et puis ils sont super difficiles à cadrer. Pires que des mômes.



Mais parents sont un peu à la campagne, ils ont une maison avec jardin, mais ils vont promener le chien à deux pendant une heure... quand tu leur dis qu'ils sont pas censés faire ça, évidemment la réponse, c'est "Oh ça va hein !" belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 289 Karma: 246 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 2 y'a pas que des bouteilles. y'a autre chose devant. ensuite, si ça lui évite de sortir une fois par jour, ça réduit le risque de le choper donc j'ai du mal à voir où est le problème et c'est du coca, c'est pas des kilos de pâte…

surtout si elle paie avec de l'argent qui peut-être infecté à chaque transaction… karashu Je viens d'arriver Inscrit le: 9/5/2010 Envois: 86 Karma: 80 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 1 @Barbatos sans cibler particulièrement tes parents, c'est quand même la génération des "ce qu'il leur faudrait, c'est une bonne guerre". hardkor Je suis accro Inscrit le: 19/4/2014 Envois: 627 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 0 Il est interdit d'acheter du Coca ? elle est gentil ,elle a laisser l'eau pour ceux qui en on besoin plus qu'elle.

Quand à la remarque du gendarme,il n'est pas là pour ça ,soit il l'a verbalise soit il évite ses vannes de flics a deux balles..

A chaque fois que quelqu'un achète du coca ,c'est qu'il a une gastro....

le coca ,en cette periode de confinement peut se révéler efficace ,vu le sucre et calories qu'il y a dedans .. Minimoi88 Je viens d'arriver Inscrit le: 23/3/2020 Envois: 1 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 2 C'est pas surprenant, ça fait des années qu'on rend les gens accro au sucre donc c'est devenu un produit de première nécessite... houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 530 Karma: 406 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 1 Moi qui me sidère c'est le mec a rien d'autre a foutre que regarder le contenu son caddy . (Il est indiquer quelque part qu'on doit avoir un nombre de produits ?ainsi que la liste de ceux ci ? je pense pas )



Pour moi il est la pour faire respecter les distances de sécurité entre les personnes rien de plus ! TheChemist Je viens d'arriver Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 29 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 5 @hardkor Le problème n'est pas d'acheter du coca, mais de n'acheter que du coca. Il faut éviter de sortir chaque jour pour faire ses achats donc il faut acheter de quoi tenir 1 semaine ! Cedub Je suis accro Inscrit le: 25/2/2008 Envois: 1033 Karma: 854 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 0

@belnea

y'a pas que des bouteilles. y'a autre chose devant. ensuite, si ça lui évite de sortir une fois par jour, ça réduit le risque de le choper donc j'ai du mal à voir où est le problème et c'est du coca, c'est pas des kilos de pâte…

surtout si elle paie avec de l'argent qui peut-être infecté à chaque transaction…



C'est moi ou tu dis tout et son contraire..

Y'a rien devant (ou pas grand chose), y'a juste le coca.. Justement, ça ne lui évitera pas de sortir le lendemain pour acheter une autre "connerie"..

Sauf si elle ne se nourrie que d'un litre de coca par jour, ça ne sert à rien son caddie.



C'est comme cette blague twitter:

Jour 1 : C'est bon, j'ai des kilo de pâte et de PQ, je peux tenir un siège d'un mois sans sortir de chez moi.. Le virus ne m'aura pas..

Jour 1 : C'est bon, j'ai des kilo de pâte et de PQ, je peux tenir un siège d'un mois sans sortir de chez moi.. Le virus ne m'aura pas..

Jour 2 : Vite, il faut que je sorte, j'ai une envie de coca.... meta03 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/5/2009 Envois: 12 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 1 fallait verbalisé les flics sont trop laxiste elle en a clairement rien a foutre de ce que les agents disent

sanction direct EP_Clint Je viens d'arriver Inscrit le: 27/11/2013 Envois: 7 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 0 Un perchman plus un cameraman pour filmer ce genre de scène c'est aussi une mauvaise attitude... houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 530 Karma: 406 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 0

sanction direct EP_Clint Je viens d'arriver Inscrit le: 27/11/2013 Envois: 7 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 0 Un perchman plus un cameraman pour filmer ce genre de scène c'est aussi une mauvaise attitude... houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 530 Karma: 406 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 0

@TheChemist

@hardkor Le problème n'est pas d'acheter du coca, mais de n'acheter que du coca. Il faut éviter de sortir chaque jour pour faire ses achats donc il faut acheter de quoi tenir 1 semaine !



Peu être les produits qui lui manque pour tenir une semaine ? Jusqu'a preuve du contraire il est impossible de dire quel a acheter totalement . Tu va me dire mais il a du coca surtout oui bah elle en a profiter pour faire un stock en passant voila a+ Djizeusse Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 477 Karma: 939 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 1 @hardkor coca produit de première nécessité? soyons sérieux Djizeusse Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 477 Karma: 939 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 1 Son cas relève plutôt de la psychiatrie je pense chbenz Je masterise ! Inscrit le: 30/7/2014 Envois: 3846 Karma: 4158 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 1



@Djizeusse c'est un vrai problème : j'ai des collègues qui se sentent mal sans leur litre quotidien et coca-cola France a même un FAQ à ce propos. Il y a des chances que sa dépendance au coca la tue avant le virusc'est un vrai problème : j'ai des collègues qui se sentent mal sans leur litre quotidien et coca-cola France a même un FAQ à ce propos. Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4794 Karma: 4547 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 0 @raikko2

Raciste !

"Une certaine boisson alcoolisée" ? J'en connais au moins deux : le rhum ET le whisky. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2232 Karma: 2622 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 2 pour mes VDD qui n'on visiblement pas comprit ce que confinement veux dire , une ptite récap "RESTER CHEZ VOUS BORDEL!" On peu sortir pour faire des COURSES oui mais pas tout les jours, on y vas une fois par semaine acheter la bouffe et la boisson et BASTA ! On sort pas un jour acheter son pain, puis le lendemain pour son coca, puis le surlendemain pour des pâtes etc etc sinon ça veux plus rien dire !



Déjà que je trouve que cette attestation c'est de la connerie car les gens comme cette dame en profite pour sortir pour tout et pour rien (et là surtout pour rien). L'attestation devrais être plus strict : sortir pour son chien pas a plus de 500m. Sortir UNE fois par semaine pour les courses importante (pas juste pour un paquet de chewing gum), ou pour aller bosse et point barre.



ça me fait penser a un sketch de Kaamelot avec des combats de chiens ou le mec répond au rois "mais je croyais que c'était tolérer entre amis" et la réponse "ben oui bien sur c'est pas du tout la lois à la con déjà : les combats de chiens son interdit sauf entre amis. Donc pour vous la seule différence depuis que la lois et sortie c’est que tout les clodos du coin son devenu vos amis!" Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4794 Karma: 4547 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 0 @TheChemist

Remarque pertinente : autant tout bloquer ses courses en une fois; on peut même congeler certains pains sans problème.

Je ne parle pas de la sortie spéciale pour les 500 rouleaux de P.Q. DavidNwr Je viens d'arriver Inscrit le: 4/12/2019 Envois: 6 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 0 Et si cette dame n'a pas les moyens d'acheter plus que quelques bouteilles de coca et un peu de nourriture, elle fait comment ? Elle se prend une prune pour cause de pauvreté ?

Beaucoup de policiers oublient qu'ils ne sont pas payés pour juger et donner des leçons de façon arrogante... Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 824 Karma: 426 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 1

@houki

Moi qui me sidère c'est le mec a rien d'autre a foutre que regarder le contenu son caddy . (Il est indiquer quelque part qu'on doit avoir un nombre de produits ?ainsi que la liste de ceux ci ? je pense pas )



Pour moi il est la pour faire respecter les distances de sécurité entre les personnes rien de plus !





C'est le problème avec les gens limités, c'est qu'ils pensent que juste une limite de distance suffit à éviter la pandémie.



Pour info, la caissière, qui scanne tes courses, elle risque gros car tu es assez près pour lui postillonner dessus. Le client qui passe devant toi, à peut-être laissé le virus sur le terminal de paiement. Ou toi, tu as peut-être laissé le virus sur ce même terminal. Les poignées, la caddie, même les produits, touchés puis remis en rayon, sont des vecteurs de maladies.

Que ce soit des vecteurs faibles ou pas, ne changent rien au schmilblick... C'est un risque inutile.



Les gens sont cons, souvent. Et c'est la principale cause de la pandémie... Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 855 Karma: 1088 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 1

Vous navigateur est trop vieux Une commande de son fils Jeankevin qui supporte mal le confinement lui aussi. C'était bien essayé. Gustavitch Je m'installe Inscrit le: 17/1/2014 Envois: 337 Karma: 639 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 1



Vous navigateur est trop vieux Une commande de son fils Jeankevin qui supporte mal le confinement lui aussi. C'était bien essayé. Gustavitch Je m'installe Inscrit le: 17/1/2014 Envois: 337 Karma: 639 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 1

@houki

Pour moi il est la pour faire respecter les distances de sécurité entre les personnes rien de plus !



En pratique on est censé être responsables vis-à-vis du confinement, c'est-à-dire : faire de notre mieux, y mettre de la bonne volonté, accepter de faire des concessions, etc. Toutes ces choses disparues en ces temps d'individualisme exacerbé.



La police est déployée pour assurer que les gens ne sortent qu'en cas de nécessité. On devrait faire des courses plus importantes (pour y aller moins souvent), éviter de sortir juste pour acheter qqc qui nous fait plaisir, etc. Là, la dame a un caddie presque vide avec deux ou trois trucs (peut-être importants) et dix bouteilles de coca, pour moi le flic est totalement en droit de lui dire que cette sortie aurait pu être évitée.



J'ai surtout l'impression que les vieux sont des générations où les flics et les militaires (et l'autorité de l'État en général) était brocardée du matin au soir, et ils ont une notion de la discipline très approximative et très variable (disons que c'est quand ça les arrange). houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 530 Karma: 406 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 1 @Geraven

Oui enfin le confinement ne sert qu'a limite la vitesse de progression . Mais vu que beaucoup travaille+ magasin ouvert+ trasnport public ... fin voila

Maintenant quand tu vois un gouvernement qui demande rester chez soi mais en même temps d'aller voter dimanche je pense qui faut arrêter de faire des mesures au finale ridicule . Tu fais comme la chine ou rien pour moi ! Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1188 Karma: 981 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 0



Oui enfin le confinement ne sert qu'a limite la vitesse de progression . Mais vu que beaucoup travaille+ magasin ouvert+ trasnport public ... fin voila



Maintenant quand tu vois un gouvernement qui demande rester chez soi mais en même temps d'aller voter dimanche je pense qui faut arrêter de faire des mesures au finale ridicule . Tu fais comme la chine ou rien pour moi ! Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1188 Karma: 981 Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... Re: La punchline d'un gendarme à une femme qui achèt... 0

@karashu

@Barbatos sans cibler particulièrement tes parents, c'est quand même la génération des "ce qu'il leur faudrait, c'est une bonne guerre".

