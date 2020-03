Vidéo : Comment l'air se disperse quand on tousse Posté par Koreus

Une vidéo montrant comment l'air se propage quand on tousse, sans masque, avec un masque, dans la main ou dans le coude.



Vidéo (1mn9s) : Visualisation de la propagation de l'air lors d'une toux





Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1734 Karma: 2734 Re: Comment l'air se disperse quand on tousse Re: Comment l'air se disperse quand on tousse 1 Même si ça ne change pas grand chose, j'ai jamais vu quelqu'un se tousser sur la main comme ça. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3334 Karma: 13701 En ligne ! Re: Comment l'air se disperse quand on tousse Re: Comment l'air se disperse quand on tousse 1 Je vois pas l'intérêt de faire la démonstration avec un Super Saiyen. Avec un humain ça aurait été plus utile. Po_Po_Po Je m'installe Inscrit le: 1/8/2016 Envois: 166 Karma: 207 En ligne ! Re: Comment l'air se disperse quand on tousse Re: Comment l'air se disperse quand on tousse 0 Le jour ou on aura des masques, ils deviendront obligatoires pour tous durant l'epidemie...



Et le discours changera encore:



" il y a trop d'asymptomatiques, Le virus peut être aérien pendant plus de 3 h ! (ce qui a ete publie il y a 5 jours dans the new England journal of medicine ), ET le fameux AH mais c'est pas complique a mettre, ya deux elastiques pour les oreilles, vous etes con ou quoi, c'est pas une kipa ! "



