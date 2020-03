Vidéo : Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le confinement Posté par Alex333

Le Cas Pucine et Eliott à propos des attestations pendant dans le confinement.



Vidéo (1mn16s) : Le Cas Pucine et les attestations (Confinement)





Sur le même sujet :

Vidéo : Une femme contaminée veut sortir de chez elle Vidéo : Esquiver son enfant pendant le confinement #coronavirus Vidéo : Des policiers chantent pendant le confinement (Espagne) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation bento Je suis accro Inscrit le: 15/12/2013 Envois: 1004 Karma: 1020 Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... 3 Je dois pas être la cible, j'ai vraiment pas aimé ... Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4797 Karma: 4552 Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... 5

C'est pas la marionnette qui parle pour de vrai, j'ai l’œil pour ces choses-là. SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 279 Karma: 479 Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... 8 elle se débrouille bien Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 439 Karma: 656 Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... 1 C'est quand même de la schizophrénie cachée quand on y pense haha New_Tella Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 131 Karma: 51 Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... 0 malaise TV baliboudou Je m'installe Inscrit le: 29/11/2018 Envois: 420 Karma: 500 Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... 4 Très bon ventriloque ce dragon. Quand il fait parler sa marionnette, il bouge pas du tout la bouche. Vassili-Zaistev Je masterise ! Inscrit le: 11/7/2014 Envois: 2283 Karma: 982 Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... 0 Déformation professionnelle : j'ai pas pu m'empêcher de faire la liste des médocs que je lui prescrirais. TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 230 Karma: 126 Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... 0 C'était nul. Alphades Je viens d'arriver Inscrit le: 4/10/2017 Envois: 11 Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... Re: Le Cas Pucine et les attestations pendant dans le con... 0 @Chewbacca91 Tu confonds, schizophrénie et dédoublement de la personnalité sont deux chose bien différentes. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.