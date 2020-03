Vidéo : Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence avec ses collègues Posté par Skwatek

Une femme va aux toilettes avec son ordinateur portable, dont la caméra est allumée, en pleine vidéoconférence avec ses collègues.



Vidéo (51s) : Une femme aux toilettes pendant une vidéoconférence





Vidéo : Oubliez le télétravail si vous avez un chat Vidéo : Kate What The Fuck ?! Vidéo : Un écureuil dans les toilettes Source : Forum

16 commentaires Auteur Conversation gonorrhus Je suis accro Inscrit le: 4/1/2017 Envois: 1276 En ligne ! Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... 0 La personne qui a filmé s'est fait une amie pour la vie... enfin... pas sûr. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5498 Karma: 2160 En ligne ! Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... 1 Tout en haut a gauche ,y en a déjà un qui sourit d'avance , p'tit coquinou. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13676 Karma: 15981 En ligne ! Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... 2 Loom- Mais non il a dit "I saw nothing" Mais non il a dit "I saw nothing" verite3344 Je m'installe Inscrit le: 14/11/2015 Envois: 321 Karma: 413 Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... 8 Et comme si l humiliation ne suffisait pas ses collègues balancent la vidéo sur le net ! Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4799 Karma: 4558 Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... 1

Même aux ch...



Même aux ch... MaxiSucuk Je m'installe Inscrit le: 30/7/2018 Envois: 145 Karma: 198 En ligne ! Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... 1 L'autre en bas à droite dans sa voiture on en parle? Chouby Je suis accro Inscrit le: 2/9/2011 Envois: 1327 Karma: 1311 Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... 0

@Loom-

Tout en haut a gauche ,y en a déjà un qui sourit d'avance , p'tit coquinou.

Au départ j'ai cru que c'était une image tellement le type ne bouge pas d'un poil

@Loom-

Tout en haut a gauche ,y en a déjà un qui sourit d'avance , p'tit coquinou.



Au départ j'ai cru que c'était une image tellement le type ne bouge pas d'un poil Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7602 Karma: 5010 Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... 2

Lui, c'est la même tête du début à la fin. Quelque chose me dit qu'en fait il n'est pas là ^^

Lui, c'est la même tête du début à la fin. Quelque chose me dit qu'en fait il n'est pas là ^^ Lui, c'est la même tête du début à la fin. Quelque chose me dit qu'en fait il n'est pas là ^^ Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 529 Karma: 923 Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... 2 Mais ! Non seulement c'est ultra gênant vis à vis de ses collègues, mais en plus, on la retrouve sur la toile, ou tout le monde pourra la reconnaître.



Si elle retrouve des preuves de la première diffusion, elle pourrait leur coller un joli procès. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1645 Karma: 2659 Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... 2

@MaxiSucuk

L'autre en bas à droite dans sa voiture on en parle?



Avec plaisir ? Que veux tu savoir ?



Elle a surement du aller dans sa voiture pour ne pas être "polluer" par sa vie de famille, ou peut être parce qu'elle ne capte pas bien là où elle vit.



Je ne vois pas le problème. Chouby Je suis accro Inscrit le: 2/9/2011 Envois: 1327 Karma: 1311 Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... 1

@MaxiSucuk

L'autre en bas à droite dans sa voiture on en parle?

Oui on peut en parler si tu veux, ya un soucis ? Elle est à l'arrêt, probablement juste devant chez elle. Je dirais qu'elle a choisi ce cadre pour ne pas déranger les autres personnes confinés dans son foyer et qui n'ont rien à voir avec cette réunion de travail.

Et toi, qu'est ce que t'en penses ? Je suis curieux de savoir ce qui te dérange

PS : @kpouer Ah ba super

@MaxiSucuk

L'autre en bas à droite dans sa voiture on en parle?



Oui on peut en parler si tu veux, ya un soucis ? Elle est à l'arrêt, probablement juste devant chez elle. Je dirais qu'elle a choisi ce cadre pour ne pas déranger les autres personnes confinés dans son foyer et qui n'ont rien à voir avec cette réunion de travail.

Et toi, qu'est ce que t'en penses ? Je suis curieux de savoir ce qui te dérange



PS : @kpouer Ah ba super Citation :Oui on peut en parler si tu veux, ya un soucis ? Elle est à l'arrêt, probablement juste devant chez elle. Je dirais qu'elle a choisi ce cadre pour ne pas déranger les autres personnes confinés dans son foyer et qui n'ont rien à voir avec cette réunion de travail.Et toi, qu'est ce que t'en penses ? Je suis curieux de savoir ce qui te dérangePS : @Ah ba super MaxiSucuk Je m'installe Inscrit le: 30/7/2018 Envois: 145 Karma: 198 En ligne ! Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... 0 @kpouer @Chouby



Il fait froid dans la voiture, et toi qui parle de pollution @kpouer me dit pas qu'elle a peut-être démarrer le moteur pour chauffer. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3337 Karma: 13729 Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... 0 C'est là que je suis content de bosser dans une boîte où on est habitué au télétravail. Je plains ceux qui doivent s'adapter sur le tas. Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1273 Karma: 844 Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... 0 Les rires sont plutôt gentils, des rires gênés et surpris c'est mignon ^^ Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3217 Karma: 4653 Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... 0 Heureusement pour elle c est la moins moche. Tout lui sera pardonné.. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5498 Karma: 2160 En ligne ! Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... Re: Une femme va aux toilettes en pleine vidéoconférence ... 0 Chouby



Pas mal celle là



C'est le genre de mec a mettre un screen.fix.