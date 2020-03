Vidéo : Un bonbon ourson se prend pour Freddie Mercury Posté par Koreus

Un bonbon géant ourson se prend pour Freddie Mecury pendant un concert



Vidéo (44s) : Teddy Mercury





Re: Un bonbon ourson se prend pour Freddie Mercury
Queen Live Aid 1985 - EEEEEOOOOOO
Le son vient d'une autre vidéo :Queen Live Aid 1985 - EEEEEOOOOOO





Queen Live Aid 1985 - EEEEEOOOOOO



Re: Un bonbon ourson se prend pour Freddie Mercury
"Journal de bord du Confinement, jour n°182 : Je m'ennuie tellement en étant seul que j'en suis venu à simuler un concert dans mon salon. Ça commence à être dur. Demain j'ai prévu de prendre un verre avec ma plante"
Re: Un bonbon ourson se prend pour Freddie Mercury
C'est carrément ça.



Re: Un bonbon ourson se prend pour Freddie Mercury

@Barbatos

Le son vient d'une autre vidéo :





Queen Live Aid 1985 - EEEEEOOOOOO



:D







en tout cas ils gardent bien la distance de securite pour ne pas etre contamines par le covid !
Re: Un bonbon ourson se prend pour Freddie Mercury

@Chewbacca91

"Journal de bord du Confinement, jour n°182 : Je m'ennuie tellement en étant seul que j'en suis venu à simuler un concert dans mon salon. Ça commence à être dur. Demain j'ai prévu de prendre un verre avec ma plante"
Disons que l'idée de lier cela au confinement est bonne, mais ce n'est pas le cas.





Disons que l'idée de lier cela au confinement est bonne, mais ce n'est pas le cas.



Je me suis souvenu l'avoir déjà vu, et effectivement, elle a plus d'un an cette vidéo, Mars 2019 (peut être plus) :
bonbon queen





Disons que l'idée de lier cela au confinement est bonne, mais ce n'est pas le cas. Je me suis souvenu l'avoir déjà vu, et effectivement, elle a plus d'un an cette vidéo,(peut être plus) :bonbon queen
Re: Un bonbon ourson se prend pour Freddie Mercury
@kpouer Yes I know, mais c'était histoire de faire une petite blagounette :))
Rien de plus mon capitaine !
Re: Un bonbon ourson se prend pour Freddie Mercury

Rien de plus mon capitaine ! -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3194 Karma: 898 Re: Un bonbon ourson se prend pour Freddie Mercury Re: Un bonbon ourson se prend pour Freddie Mercury 0

@Barbatos

Le son vient d'une autre vidéo :



Sans blague? J'ai cru que c'était les bonbons-oursons qui chantaient!
Re: Un bonbon ourson se prend pour Freddie Mercury
Prochaine étape :



http://www.theinternetsite.com/humorous/GrabbedSites/gummybears.html
Re: Un bonbon ourson se prend pour Freddie Mercury
J'ai comme une impression de déjà vu.
Re: Un bonbon ourson se prend pour Freddie Mercury
Comment il a fait ?
Je n'ai pas ce stock de Gummibär à la maison, et si je sors en acheter, je me fais gauler…

