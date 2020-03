Vidéo : Elle donnent un cours de ballet à distance pendant le confinement Posté par Koreus

Pendant le confinement, une femme donne un cours de ballet à distance à ses élèves.



Vidéo (49s) : Donner un cours de ballet à distance avec son chat #confinement





Sur le même sujet :

Vidéo : Esquiver son enfant pendant le confinement #coronavirus Vidéo : Une DJ et son chat pendant le confinement Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3340 Karma: 13737 En ligne ! Re: Elle donnent un cours de ballet à distance pendant le... Re: Elle donnent un cours de ballet à distance pendant le... 3 C'est pas d'un cours de ballet dont le chat a besoin mais d'un bon coup de balai ! Chiefkeef Je m'installe Inscrit le: 1/12/2006 Envois: 118 Karma: 127 Re: Elle donnent un cours de ballet à distance pendant le... Re: Elle donnent un cours de ballet à distance pendant le... 2 C'est mignon mais pas ouf non plus Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 230 Karma: 622 En ligne ! Re: Elle donnent un cours de ballet à distance pendant le... Re: Elle donnent un cours de ballet à distance pendant le... 3 Levez la main ceux qui ont secrètement rêvé qu’il se prenne un coup de latte ! Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7607 Karma: 5014 Re: Elle donnent un cours de ballet à distance pendant le... Re: Elle donnent un cours de ballet à distance pendant le... 0 Les chats, roi des trolls ! Les chats, roi des trolls ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.