Vidéo : Une start-up italienne transforme des masques de plongée en respirateurs

Par contre attention, on se protège soi-même, mais l'air sortant n'est pas filtré donc on peut contaminer les autres, pour cela il faudrait boucher les valves de surpression.



https://www.thingiverse.com/thing:3366933

https://www.thingiverse.com/thing:4227935 Pour information il est également possible de transformer ce masque de plongée en masque à gaz via l'impression 3D d'un raccord RD40 pour ceux qui auraient des cartouches mais pas de masque, ou en masque filtrant via l'impression 3D d'un raccord permettant de filtrer l'air entrant au travers d'un coton de démaquillage rond. On a l'air très con, mais le niveau de protection est bien supérieur aux autres solutions artisanales.Par contre attention, on se protège soi-même, mais l'air sortant n'est pas filtré donc on peut contaminer les autres, pour cela il faudrait boucher les valves de surpression.