Vidéo : À quoi ressemble un combat de catch pendant le coronavirus ? Posté par Skwatek

Un passionnant combat de catch entre Joey Janela et Jimmy Lloyd effectué avec la distance de sécurité pendant le coronavirus.





Vidéo (11mn10s) : Combat de catch pendant le coronavirus





Auteur Conversation -MaDJiK- Re: À quoi ressemble un combat de catch pendant le corona... C'est comme d'habitude sauf qu'ils sont un peu plus éloignés finalement! camaronalex Re: À quoi ressemble un combat de catch pendant le corona... 11 minutes pour une vanne qui aurait pu durer 20 secondes ! DavidPolak Re: À quoi ressemble un combat de catch pendant le corona... Si c'est pour faire ça autant rester chez soi non Chewbacca91 Re: À quoi ressemble un combat de catch pendant le corona... Ah ouais c'est un peu lourdingue là... Déjà que de base le catch c'est un peu spécial mais là... Bon... MatPy Re: À quoi ressemble un combat de catch pendant le corona... Pfff, ils font semblant de battre et exagèrent beaucoup trop leurs mouvement, c'est pas réaliste... Mandryk Re: À quoi ressemble un combat de catch pendant le corona...

@MatPy

Pfff, ils font semblant de battre et exagèrent beaucoup trop leurs mouvement, c'est pas réaliste...



@MatPy Pfff, ils font semblant de battre et exagèrent beaucoup trop leurs mouvement, c'est pas réaliste... Il faut aider le jeune MatPy à finir en topvote. Je crois qu'il a prouvé le mériter.