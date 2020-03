Vidéo : Comment rendre jaloux son voisin pendant le confinement

Je m'installe Inscrit le: 9/9/2010 Envois: 266 Karma: 114

Re: Comment rendre jaloux son voisin pendant le confinement Re: Comment rendre jaloux son voisin pendant le confinement 2 @Groscisco Le délire autour du PQ c'est un bon exemple de mouvement de panique irrationnel qui s'alimente lui même.



En temps normal, les gens achètent peu de PQ, t'achètes un paquet de 12 rouleaux et il te fait plusieurs mois.



Vu que le PQ ça coûte rien du tout mais que c'est assez volumineux et que les gens en achètent peu, les magasins ont toujours des stocks minimaux en PQ, ça serait du gaspillage de place et d'argent pour eux d'en avoir des tonnes en réserve.



Du coup il suffit que les gens achètent juste un peu plus de PQ que d'habitude pour que les magasins soient en rupture de stock. Alors quand les gens font leurs courses, ils voient le rayon PQ vide et ils se disent "merde, y'a une pénurie de PQ !" et du coup dès que ça revient en stock, ben ils achètent 10 fois plus de PQ que d'habitude et la rupture de stock arrive encore plus vite. C'est un cercle vicieux qui se reproduit en boucle en s'intensifiant à chaque fois.



Ajoute à ça une mauvaise compréhension des infos venant de l'étranger. Par exemple à Hong Kong y'a eu une panique sur le PQ parce que c'est quelque chose qu'ils sont obligé d'importer de l'étranger et si y'a fermeture des frontières, ben ils sont dans la merde sur ce point vu que y'a pas de gros stocks de PQ pour les raisons sus-mentionnées.



Résultat en France les gens entendent depuis des mois des histoires de panique sur le PQ en asie et ils se disent "merde ça va être pareil en France" donc ils sont en mode "prudent" et font des stocks ce qui amplifie encore plus le cercle vicieux que je décris plus haut.