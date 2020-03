Vidéo : « City Of Silence », un drone filme Lyon pendant le confinement Posté par CrazyCow

Une vidéo vue du ciel de la ville de Lyon totalement déserte pendant le confinement.



Vidéo (1mn55s) : Lyon « City Of Silence » COVID19





Auteur Conversation Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21127 Karma: 16971 Re: « City Of Silence », un drone filme Lyon pendant le c... Re: « City Of Silence », un drone filme Lyon pendant le c... 6 À savoir que la vidéo est totalement calquée sur l'originale faite à Varsovie :





"City of Silence" 4K - Warsaw during COVID-19 pandemic Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 10603 Karma: 3743 Re: « City Of Silence », un drone filme Lyon pendant le c... Re: « City Of Silence », un drone filme Lyon pendant le c... 0 Seulement 3 poilus Place Bellecour, ça fait drôle…

On aurait presqu'envie de faire un tour à Lyon juste pour profiter du calme. vww181 Je viens d'arriver Inscrit le: 15/3/2013 Envois: 18 Re: « City Of Silence », un drone filme Lyon pendant le c... Re: « City Of Silence », un drone filme Lyon pendant le c... 1 C'est fait sans génie....



c'est pas parce que pandémie que des vues qui s’enchaînent d'une ville déserte présentent un intérêt non ? clhor Je viens d'arriver Inscrit le: 2/5/2016 Envois: 49 Karma: 136 Re: « City Of Silence », un drone filme Lyon pendant le c... Re: « City Of Silence », un drone filme Lyon pendant le c... 0 @Geo-graphic La musique serait chiante au bout d'un moment mais il serait interessant d'avoir ce genre de plans pour les grandes villes du monde entier qui sont tour à tour confinées Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21127 Karma: 16971 Re: « City Of Silence », un drone filme Lyon pendant le c... Re: « City Of Silence », un drone filme Lyon pendant le c... 1 clhor Ça existe déjà pour Lille et Toulouse. C'est en train d'être fait de partout en fait.

On voit pas la Guillotière, c'est un autre délire ':) ricolh Je masterise ! Inscrit le: 7/3/2014 Envois: 2647 Karma: 351 Re: « City Of Silence », un drone filme Lyon pendant le c... Re: « City Of Silence », un drone filme Lyon pendant le c... 1 C'est quand-même bête d'intituler la vidéo "City of Silence" et de ne pas pouvoir ce rendre compte dudit silence en mettant une musique oui-mais-non Je m'installe Inscrit le: 13/6/2017 Envois: 224 Karma: 264 En ligne ! Re: « City Of Silence », un drone filme Lyon pendant le c... Re: « City Of Silence », un drone filme Lyon pendant le c... 0 ricolh Avec le son réel, on entendrait le bruit insupportable des moteurs du drone