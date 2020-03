Vidéo : Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période 1780/1810 Posté par Tchairo

Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période 1780/1810.



Vidéo (56s) : Ancien coffre-fort français





Franchement .....respect total pour celui qui l'a créé

16 commentaires Auteur Conversation portnawak Je masterise ! Inscrit le: 24/11/2005 Envois: 3274 Karma: 162 Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... 5 Franchement .....respect total pour celui qui l'a créé Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 279 Karma: 182 Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... 0 a l'époque ca devait etre difficile a cambrioler j'avoue,

aujourd'hui un fer a souder... Hetzer Je masterise ! Inscrit le: 20/7/2013 Envois: 2529 Karma: 1979 Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... 2 Propriété d'un ancêtre de Benalla certainement... bento Je suis accro Inscrit le: 15/12/2013 Envois: 1005 Karma: 1026 En ligne ! Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... 0 J'aimerais beaucoup pouvoir observer le mécanisme Adriano_ Je masterise ! Inscrit le: 17/6/2005 Envois: 3303 Karma: 1252 Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... 1



LAUL (Je me déteste, achevez moi) Il manque juste un détail pour faire le buzz sur TweuwéteurLAUL (Je me déteste, achevez moi) Croc63 Je poste trop Inscrit le: 24/2/2009 Envois: 20370 Karma: 12751 En ligne ! Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... 0 . dioux Je m'installe Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 235 Karma: 171 Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... 0 Trop clâsse comme truc .



Essaie juste pas de l'ouvrir quand t’es bourré. Kaeleak Je suis accro Inscrit le: 6/9/2012 Envois: 528 Karma: 143 Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... 0 J'aime beaucoup. Wernion Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 12 Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... 0 Moi qui m'attendais à voir un horcruxe... Tchairo J'aime glander ici Inscrit le: 1/2/2010 Envois: 5469 Karma: 3399 Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... 0

@Croc63

...

Crooooc ! il est de retour et en plus il commente mon article Youhou ! Citation :Crooooc ! il est de retour et en plus il commente mon article Youhou ! microceb Je m'installe Inscrit le: 18/8/2010 Envois: 394 Karma: 345 Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... 0 Menelage Posté le: 29/3/2020 17:57:38



a l'époque ca devait etre difficile a cambrioler j'avoue,

aujourd'hui un fer a souder...



@Menelage Bon courage pour découper ça avec un fer à souder... Avec un chalumeau plutôt. Citation :Bon courage pour découper ça avec un fer à souder... Avec un chalumeau plutôt. Jedi81 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2019 Envois: 10 Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... 0 @Adriano_ plus qu'à espérer qu'il choppe pas une bonne gastro car le temps d'ouvrir.... ça risque d'être la m.... Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7607 Karma: 19048 En ligne ! Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... 0

@Tchairo

Citation :

@Croc63

...

Crooooc ! il est de retour et en plus il commente mon article Youhou !

Si il revient, tirez dans le genoux pour l'immobiliser !!! Citation :Si il revient, tirez dans le genoux pour l'immobiliser !!! roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 999 Karma: 2679 Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... 2 Mdr de nos jours, un coffre a 3 clés ressemble plus a ça :



Il a juste mis un "." il n'y a pas de quoi s'enflammer... Il a juste mis un "." il n'y a pas de quoi s'enflammer... Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4811 Karma: 4559 En ligne ! Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... Re: Un ancien coffre-fort français à 3 clés de la période... 0 @roondar

