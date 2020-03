Vidéo : Donald Trump montre comment propager le coronavirus à l'aide de stylos Posté par Koreus

Après avoir signé un plan de relance de 2200 milliards de dollars, Donald Trump nous montre comment propager le coronavirus à l'aide de stylos.



Vidéo (46s) : Trump montre comment propager le Coronavirus





Quel fils de p***.

Quoi qu'on puisse dire de lui il est pas totalement con. Et ce geste est tout à fait voulu de sa part.



Plus grosse la signature s'il te plait Donald, on ne voit rien à l'écran...

Je veux bien être aussi c*n que lui si je finis milliardaire.

2200 milliards.

Mais euh ...

Sa connerie est aussi grande que sa signature faite au feutre xxl.

Fleur-du-desert disait au contraire qu'il n'était pas c*n

Par contre je ne veux pas être fils de p**e comme lui même si ça me faisait finir milliardaire

Fleur-du-desert disait au contraire qu'il n'était pas c*n

Par contre je ne veux pas être fils de p**e comme lui même si ça me faisait finir milliardaire

@Kentriodon

@Fleur-du-Desert

Je veux bien être aussi c*n que lui si je finis milliardaire.



C'est bien tu as de l'ambition dans la vie...



C'est bien tu as de l'ambition dans la vie...

Sinon c'est le contraire que je disais. Tu crois qu'il a bâti comment son empire pétrolier et tout le reste ? Tu penses réellement qu'il a 2 de QI ?



Ca me fait penser à une blague :

Un avion avec 5 passagers à bord - Donald Trump, Boris Johnson, Angela Merkel, le Pape et une écolière de 10 ans - est sur le point de s'écraser et il n'y a que 4 parachutes. Trump dit: "J'en ai besoin. Je suis l'homme le plus intelligent des États-Unis et j'ai besoin de résoudre la pandémie!" Il prend un parachute et saute. Johnson dit: «Je dois régler le gâchis COVID-19 en Grande-Bretagne». Il en prend un et saute. Le Pape dit: "Les catholiques du monde dépendent de moi pour se réconforter en temps de crise." Il en prend un et saute. "Vous pouvez avoir le dernier parachute", explique Merkel à l'enfant de 10 ans. "J'ai vécu ma vie. La vôtre ne fait que commencer." La petite fille répond: "Ne vous inquiétez pas, Madame, il reste 2 parachutes : l'homme le plus intelligent des Etats-Unis vient de sauter avec mon cartable.

@Fleur-du-Desert

Citation :

@Kentriodon

@Fleur-du-Desert

Je veux bien être aussi c*n que lui si je finis milliardaire.



C'est bien tu as de l'ambition dans la vie...



Sinon c'est le contraire que je disais. Tu crois qu'il a bâti comment son empire pétrolier et tout le reste ? Tu penses réellement qu'il a 2 de QI ?

Avec la fortune de son père, de bons conseillers et du bagout.



Il a aussi beaucoup fait faillite.



Avec la fortune de son père, de bons conseillers et du bagout.

Il a aussi beaucoup fait faillite.

Après, on peut être "doué" en affaires et être une grosse truffe et être vulgaire. Ce qui est son cas.

Lol j'ai bien rigolé