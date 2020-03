Vidéo : Des Parisiens jouent à « Questions pour un Champion » depuis leurs fenêtres Posté par Geo-graphic

Des Parisiens jouent à « Questions pour un Champion » depuis leurs fenêtres pendant le confinement. Bordel, c'est génial ! xD





Vidéo (4mn33s) : Questions pour un Balcon





Sur le même sujet :

Vidéo : Leçons de maths dans Half-Life : Alyx Vidéo : Jouer au padel pendant le coronavirus Vidéo : Promener son chien pendant le confinement Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4810 Karma: 4565 Re: Des Parisiens jouent à « Questions pour un Champion »... Re: Des Parisiens jouent à « Questions pour un Champion »... 0



C'est nul Homer Simpson La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1610434 C'est nul Homer Simpson Nwc-Vincent2 J'aime glander ici Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 5205 Karma: 573 Re: Des Parisiens jouent à « Questions pour un Champion »... Re: Des Parisiens jouent à « Questions pour un Champion »... 0 @Gudevski J'ai croisé des cartes à jouer question pour un champions par terre, c'est donc ça. C'est génial bordel xD Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 453 Karma: 700 Re: Des Parisiens jouent à « Questions pour un Champion »... Re: Des Parisiens jouent à « Questions pour un Champion »... 1 Qu'est-ce que je suis heureux d'habiter à la campagne, où le premier voisin se trouve à plusieurs dizaines de mètres ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3353 Karma: 13797 Re: Des Parisiens jouent à « Questions pour un Champion »... Re: Des Parisiens jouent à « Questions pour un Champion »... 0



Et puis l'organisation à la yolo : je note pas les scores, je me goure dans le nombre de questions. Bien à l'arrache ! Bonne ambiance, mais si t'as pas envie de jouer ça fait chier quand mêmeEt puis l'organisation à la yolo : je note pas les scores, je me goure dans le nombre de questions. Bien à l'arrache ! Alex333 Rayon de Soleil Inscrit le: 7/7/2008 Envois: 25817 Karma: 13114 En ligne ! Re: Des Parisiens jouent à « Questions pour un Champion »... Re: Des Parisiens jouent à « Questions pour un Champion »... 0 Ha ha excellent Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.