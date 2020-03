Vidéo : La famille parfaite pendant le confinement Posté par CrazyCow

La famille parfaite pendant le confinement. Et chez vous, ça se passe comment ?



Vidéo (1mn18s) : La famille parfaite en confinement





Auteur Conversation Wernion Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 13 Re: La famille parfaite pendant le confinement Re: La famille parfaite pendant le confinement 0 Je croyais que c'était malpoli de taper ses couverts sur la table ? tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2236 Karma: 2654 Re: La famille parfaite pendant le confinement Re: La famille parfaite pendant le confinement 0 on n'a pas d'enfants du coup ça ressemble assez à ça notre confinement (bon sans la piscine) psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 246 Karma: 523 Re: La famille parfaite pendant le confinement Re: La famille parfaite pendant le confinement 2 manque juste l'allusion au PQ et l'inévitable motard et cela aurait été parfait ! odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1318 Karma: 1041 Re: La famille parfaite pendant le confinement Re: La famille parfaite pendant le confinement 0 bof Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 976 Karma: 1247 En ligne ! Re: La famille parfaite pendant le confinement Re: La famille parfaite pendant le confinement 0 beauf / bof Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3232 Karma: 4678 Re: La famille parfaite pendant le confinement Re: La famille parfaite pendant le confinement 0 Ca se passe comme ça chez nous...