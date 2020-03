Vidéo : Un piéton est percuté par un cycliste en traversant une route Posté par Zertyy

Un piéton est percuté par un cycliste en voulant traverser une route à un carrefour de Denver, dans le Colorado.



Vidéo (22s) : Un cycliste percute un piéton





Sur le même sujet :

Vidéo : Un train peut en cacher un autre Vidéo : Cycliste chanceux dans un accident Vidéo : Des piétons arrosés par des voitures Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 1104 Karma: 762 En ligne ! Re: Un piéton est percuté par un cycliste en traversant u... Re: Un piéton est percuté par un cycliste en traversant u... 1



Ah bah non merde Nouvelle vidéo d'AlTi5 arrivant à un carrefour ?Ah bah non merde odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1319 Karma: 1042 Re: Un piéton est percuté par un cycliste en traversant u... Re: Un piéton est percuté par un cycliste en traversant u... 1 Ah les cyclistes : des motards en puissance qui s'ignorent Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1737 Karma: 1693 En ligne ! Re: Un piéton est percuté par un cycliste en traversant u... Re: Un piéton est percuté par un cycliste en traversant u... 0

RHaaaa ... je suis vénère...la chance qu'il a ce cycliste que je sois confiné. Comment une vidéo aussi courte peut-elle être aussi énervante ?RHaaaa ... je suis vénère...la chance qu'il a ce cycliste que je sois confiné. Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 282 Karma: 181 Re: Un piéton est percuté par un cycliste en traversant u... Re: Un piéton est percuté par un cycliste en traversant u... 0 Et s'en bas les couilles faut préciser Goofy4321 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2012 Envois: 35 Karma: 97 En ligne ! Re: Un piéton est percuté par un cycliste en traversant u... Re: Un piéton est percuté par un cycliste en traversant u... 1 J'ai l'impression que pas mal de cyclistes se ballec des feux rouges, passages piétons et autres joyeusetés. Comme si le fait de ne pas être motorisé leur donnait un passe droit. A Paris je ne vois que très rarement des cyclistes patienter à un feu rouge...



(ah aussi il est mentionné dans la description originale que le mec en vélo a fait demi tour après coup) Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3234 Karma: 4681 Re: Un piéton est percuté par un cycliste en traversant u... Re: Un piéton est percuté par un cycliste en traversant u... 0 C est la faute du connard. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.