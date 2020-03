Vidéo : Un homme réveille sa femme avec un miroir Posté par MaxiSucuk

Un homme pose un miroir sur le lit pendant que sa femme dort.



Vidéo (16s) : Réveiller sa femme avec un miroir





Sur le même sujet :

Vidéo : Surprise au réveil par une tête de mannequin Vidéo : Blague à sa copine : The Ring au réveil Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7648 Karma: 5041 Re: Un homme réveille sa femme avec un miroir Re: Un homme réveille sa femme avec un miroir 0 J'aime bien l'idée.

Mais j'ai trop peur de m'en prendre une si j'essaie de la faire ^^ LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2884 Karma: 7028 Re: Un homme réveille sa femme avec un miroir Re: Un homme réveille sa femme avec un miroir 1

@Baba-Yaga

J'aime bien l'idée.

Mais j'ai trop peur de m'en prendre une si j'essaie de la faire ^^



Moi aussi, mais pas sûr que j'arrive à fixer le miroir et faire en sorte qu'il tienne jusqu'à ce que je me réveille







Retourne sur Tinder Citation :Moi aussi, mais pas sûr que j'arrive à fixer le miroir et faire en sorte qu'il tienne jusqu'à ce que je me réveille Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7648 Karma: 5041 Re: Un homme réveille sa femme avec un miroir Re: Un homme réveille sa femme avec un miroir 0 LeFreund

Essaie de dormir debout, devant. Essaie de dormir debout, devant. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.