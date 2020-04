Vidéo : Un ours remet un cône de signalisation à sa place (Alaska) Posté par Bowane

Un ours remet un cône de signalisation à sa place au bord d'une route du parc national de Denali, en Alaska.



Vidéo (16s) : Un ours redresse un cône de signalisation





D'après la femme qui commente, c'est son pote qui a renversé le cône et foutu le bordel ! Pas bien, autre ours que l'on ne voit pas dans la vidéo ! Heureusement que cet ours a un meilleur sens du civisme.

Amusant, il doit être habitué de passer par ce chemin, et le remet en place pour que cela corresponde à son univers rassurant. (ou pas

Sympa Winnie

merci

y a tellement de confinés à la dde , qu'ils font appel aux animaux ?

Ah non ce n'était pas du saumon.

Les ours ont des bouilles incroyables.

J'ai peur qu'il y ait plus de cons finis, que de confinés à la DDE.