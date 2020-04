Vidéo : Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles les moins chères Posté par Avaruus

Un range-bouteilles se détache du mur dans une cave à vin.



Vidéo : Régis et Régis déchargent des caisses de bière Vidéo : Un homme renverse les bouteilles d'alcool d'un rayon (Allemagne) Vidéo : Cave à vin secrète Source : Forum

Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 378 Karma: 595 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 13 "Ah merde ça tombe.. bah.. ça tombe encore.. ah, ça tombe toujours.. et.. ah, merde encore une.."

Jean-Marc Inaction.



Jean-Marc Inaction.

Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 457 Karma: 716 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 1 Putain, les boules quand même. Tout ce pinard gâché Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3363 Karma: 13835 En ligne ! Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 2 C'et sûr, si t'achètes ton range-bouteilles chez Fly... Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 378 Karma: 595 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 13 "Ah merde ça tombe.. bah.. ça tombe encore.. ah, ça tombe toujours.. et.. ah, merde encore une.."

Jean-Marc Inaction. Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 378 Karma: 595 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 1 Apparemment le confinement pousse au suicide.

(Selon une étude réalisée en cave à vin)



Jean-Marc Inaction. Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 378 Karma: 595 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 1 Apparemment le confinement pousse au suicide.



Djizeusse Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 497 Karma: 981 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 2 Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 378 Karma: 595 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 0 Antonskla Je masterise ! Inscrit le: 17/7/2013 Envois: 2099 Karma: 959 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 2 C'est pas "une" cave à vin... c'est LA cave à vin !!!

C'est ça le pire, c'est que manifestement la cave est fermée à clé, sous vidéo-surveillance... ce qui laisse présager du pur vin millésimé et des bouteilles de collection. Ca c'est vraiment les boules. Il a intérêt d'avoir fait appel à un pro pour son installation ! PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 416 Karma: 313 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 1 Ce que j'ai adoré surtout c'est le chien qui vient aux nouvelles et qui regarde les bouteilles et le vin au sol, passivement, sans comprendre... Oduespseudo Je m'installe Inscrit le: 27/2/2017 Envois: 299 Karma: 257 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 0 MAIS ENFIN!

Pourquoi ne s'allonge t'il pas par terre pour faire barrière de son corps?!!!

Pourquoi ne s'allonge t'il pas par terre pour faire barrière de son corps?!!! Mandryk Je m'installe Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 485 Karma: 642 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 0

@PseudoPris

Ce que j'ai adoré surtout c'est le chien qui vient aux nouvelles et qui regarde les bouteilles et le vin au sol, passivement, sans comprendre... :D



Tout commentaire qui parle de l'évènement secondaire d'une vidéo mérite son upvote. Surtout s'il s'agit d'un animal. Encore plus si l'animal est un chien.



Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3240 Karma: 4728 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 0 Vas y ...fais toi plaisir, rentre avec tes havainas... Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 849 Karma: 471 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 0 tu ne peux etre que malheureux quand ca t arrive, et pas que pour la valeur du vin dioux Je m'installe Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 243 Karma: 176 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 0

Pauvre mec .



Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 583 Karma: 679 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 0

@Oduespseudo

MAIS ENFIN!

Pourquoi ne s'allonge t'il pas par terre pour faire barrière de son corps?!!!

Peut être par ce qu'il n'est pas fakir et qu'il craint les nombreux bouts de verre au sol

@Oduespseudo

MAIS ENFIN!!

Pourquoi ne s'allonge t'il pas par terre pour faire barrière de son corps?!!!

Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 188 Karma: 596 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 1

@Taxidermiste

"Ah merde ça tombe.. bah.. ça tombe encore.. ah, ça tombe toujours.. et.. ah, merde encore une.."

Jean-Marc Inaction.

Cela dit, Jean-Marc Inaction ne s'est pas blessé en allant précipitamment sur du verre cassé essayer de maintenir une cave à vin remplie de bouteilles... Il a préféré sa santé à ses bouteilles. C'est pas si mal. Surtout vu le prix probable des bouteilles.

@Taxidermiste

"Ah merde ça tombe.. bah.. ça tombe encore.. ah, ça tombe toujours.. et.. ah, merde encore une.."



Jean-Marc Inaction.



Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 278 Karma: 687 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 0

@Taxidermiste

"Ah merde ça tombe.. bah.. ça tombe encore.. ah, ça tombe toujours.. et.. ah, merde encore une.."

Jean-Marc Inaction.

Jean-Marc en claquettes

@Taxidermiste

"Ah merde ça tombe.. bah.. ça tombe encore.. ah, ça tombe toujours.. et.. ah, merde encore une.."



Jean-Marc Inaction.



Jean-Marc en claquettes Citation :Jean-Marc en claquettes Doc38 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/9/2013 Envois: 28 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 0 Je ne sais pas si il a des grands millésimes mais la conservation du vin demande de l'obscurité, une température et une hygrométrie contrôlée. On en est loin!

Les bouteilles se sont surement suicidées. Brezhon Je viens d'arriver Inscrit le: 13/10/2016 Envois: 37 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 0 Mdr il était censé faire quoi ? Se mettre devant les bouteilles, en sauver 1 ou 2 max et prendre des éclats de verre ? pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6029 Karma: 1442 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 0 Ça va ça va il en reste.. LikeAvirgin Je m'installe Inscrit le: 9/11/2015 Envois: 120 Karma: 124 Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 1 @dioux



Ça va mieux ? Ça a pu soulager ta vdm ? UnPeon Je suis accro Inscrit le: 5/1/2015 Envois: 1090 Karma: 1843 En ligne ! Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... Re: Quand tu regrettes d'avoir acheté les chevilles ... 0

@Brezhon

Mdr il était censé faire quoi ? Se mettre devant les bouteilles, en sauver 1 ou 2 max et prendre des éclats de verre ?



Plusieurs solutions :



1/ La confiance en ses réflexes : Tu te mets devant et t'essayes d'attraper à la volée les bouteilles qui tombent

2/ Le sens du sacrifice : Tu t'allonges par terre pour amortir les chutes

3/ Le tout pour le tout : T'essayes de redresser le range-bouteille à la force des bras, au risque de tout perdre si il se détache totalement pendant la manip.



Dans l'urgence j'aurais tenté la 3ème je pense, avec évidemment un échec cuisant et plusieurs blessures à la clé. Citation :Plusieurs solutions :1/ La confiance en ses réflexes : Tu te mets devant et t'essayes d'attraper à la volée les bouteilles qui tombent2/ Le sens du sacrifice : Tu t'allonges par terre pour amortir les chutes3/ Le tout pour le tout : T'essayes de redresser le range-bouteille à la force des bras, au risque de tout perdre si il se détache totalement pendant la manip.Dans l'urgence j'aurais tenté la 3ème je pense, avec évidemment un échec cuisant et plusieurs blessures à la clé. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.