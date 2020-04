Vidéo : Un infirmier libéral reçoit des masques FFP2 périmés de 19 ans Posté par LeCromwell

Franck Krischer, un infirmier libéral de Canet-en-Roussillon, reçoit des masques FFP2 périmés de 19 ans.



Vidéo (1mn27s) : Un infirmier reçoit des masques périmés de 19 ans





Sur le même sujet :

Vidéo : Témoignage d'une infirmière dans « Les Grandes Gueules » (Coronavirus) Vidéo : Visualisation de la propagation de l'air lors d'une toux Vidéo : Masques de plongée transformés en respirateurs Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 141 Karma: 283 Re: Un infirmier libéral reçoit des masques FFP2 périmés ... Re: Un infirmier libéral reçoit des masques FFP2 périmés ... 5 C'est des masques FFDP en fait ! tonupman Je viens d'arriver Inscrit le: 22/5/2017 Envois: 55 Re: Un infirmier libéral reçoit des masques FFP2 périmés ... Re: Un infirmier libéral reçoit des masques FFP2 périmés ... 0 désolé mais je suis le seul a rester bloqué sur ses mains en mode "freddy griffe de la nuit"?! alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6431 Karma: 2757 En ligne ! Re: Un infirmier libéral reçoit des masques FFP2 périmés ... Re: Un infirmier libéral reçoit des masques FFP2 périmés ... 3

@tonupman

désolé mais je suis le seul a rester bloqué sur ses mains en mode "freddy griffe de la nuit"?!

Le seul sur deux commentaires, c'est quand-même déjà 50%... Citation :Le seul sur deux commentaires, c'est quand-même déjà 50%... malenko Je viens d'arriver Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 15 Re: Un infirmier libéral reçoit des masques FFP2 périmés ... Re: Un infirmier libéral reçoit des masques FFP2 périmés ... 1 Rassurez-moi, en France, vous êtes quand même en train de graisser le guillotine? Parce que là, ça va vite être le moment de le remettre à la mode... matack Je viens d'arriver Inscrit le: 10/7/2013 Envois: 70 Re: Un infirmier libéral reçoit des masques FFP2 périmés ... Re: Un infirmier libéral reçoit des masques FFP2 périmés ... 2

c ets la norme EN 149 : 2001 faut aussi dire que le 2001 sur les masquesc ets la norme EN 149 : 2001 Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 427 Karma: 907 Re: Un infirmier libéral reçoit des masques FFP2 périmés ... Re: Un infirmier libéral reçoit des masques FFP2 périmés ... 2

@orzro

C'est des masques FFDP en fait !

je me suis connecté juste pour faire cette blague et finalement quelqu'un l'avait déjà faite :c Citation :je me suis connecté juste pour faire cette blague et finalement quelqu'un l'avait déjà faite :c Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.