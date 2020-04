Vidéo : Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuite hydraulique (États-Unis) Posté par Skwatek

Un camion-poubelle s’enflamme brusquement à cause d'une fuite hydraulique à Lombard, dans l'Illinois.



Vidéo (31s) : Un camion-poubelle prend feu





Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1062 Karma: 1124 Re: Un camion-poubelle s'enflamme à cause d'une fuit... 9 Ce camion est super moderne oO, il ramasse les poubelles, les mets dans la benne et il les incinère.



J'aime bien l'idée.



J'aime bien l'idée.

18 commentaires Auteur Conversation Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1062 Karma: 1124 Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 9 Ce camion est super moderne oO, il ramasse les poubelles, les mets dans la benne et il les incinère.



J'aime bien l'idée. Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 194 Karma: 602 Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 1 ? Mazette, les vérins hydrauliques ne fonctionnent donc pas avec de l'eau Anthooo J'aime glander ici Inscrit le: 20/5/2016 Envois: 6468 Karma: 3189 Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 0 @Neutre Bonne question, je sais pas pourquoi on dit hydrolique dans ce cas, mais c'est bien de l'huile qu'il y a dedans Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3365 Karma: 13837 En ligne ! Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 0 Du bon matériel de qualité pour les services publics. C'est valable partout. Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2913 Karma: 1030 Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 0 le chauffeur confond ramassage et pit stop.

faut pas s'étonner de l'usure du matériel -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3217 Karma: 930 En ligne ! Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 4 sans parler du feu.



Et pourquoi quelqu'un filmait? Le ramassage de la poubelle est très rapide. Par contre après ce n'est pas très optimisé le vidage dans la benne, ça secoue dans tous les sens, il faut ajuster pour que ça reste plat...sans parler du feu.Et pourquoi quelqu'un filmait? Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 971 Karma: 1136 En ligne ! Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 0 @-MaDJiK- Peut être parce qu'aux États Unis quasiment tout le monde à une caméra de surveillance devant chez lui. azertyuiop69 Je suis accro Inscrit le: 6/7/2009 Envois: 878 Karma: 1131 Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 0 @Phanou6942



J'allais dire pareil il a l'air de brusqué un peu le matériel quand même !! Mais c'est une première impression erragan Je suis accro Inscrit le: 8/11/2012 Envois: 1834 Karma: 323 Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 0 mes mecs sont sacrément secoués je trouve avec ce système Scraps Je m'installe Inscrit le: 20/7/2013 Envois: 181 Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 0 Bordel il est brusque dans ça manœuvre ! Gronaz Je viens d'arriver Inscrit le: 2/4/2020 Envois: 1 Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 0 Moi ce qui m'impressionne, c'est qu'il y un type qui trouve intéressant de filmer un camion poubelle qui passe devant chez lui... Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4747 Karma: 4052 Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 1

@Anthooo

@Neutre Bonne question, je sais pas pourquoi on dit hydrolique dans ce cas, mais c'est bien de l'huile qu'il y a dedans

Hydraulique car c'est un liquide, mais pas de l'eau



Ce genre de liquide permet de graisser le circuit, et a une meilleure durée de vie que l'eau (qui s'altère en se chargeant en air, et devient donc compressible : la force hydraulique se perd). Citation :Hydraulique car c'est un liquide, mais pas de l'eauCe genre de liquide permet de graisser le circuit, et a une meilleure durée de vie que l'eau (qui s'altère en se chargeant en air, et devient donc compressible : la force hydraulique se perd). Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 391 Karma: 1200 Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 2

@Hebus25

@-MaDJiK- Peut être parce qu'aux États Unis quasiment tout le monde à une caméra de surveillance devant chez lui.



Et tu connais beaucoup de caméra de surveillance qui cadrent automatiquement l'arrivée du camion et qui ont un mouvement de recul spontané lors de l'apparition de la grosse flamme? Citation :Et tu connais beaucoup de caméra de surveillance qui cadrent automatiquement l'arrivée du camion et qui ont un mouvement de recul spontané lors de l'apparition de la grosse flamme? Tarasbulba Je m'installe Inscrit le: 22/1/2018 Envois: 142 Karma: 129 Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 0

@-MaDJiK-

Le ramassage de la poubelle est très rapide. Par contre après ce n'est pas très optimisé le vidage dans la benne, ça secoue dans tous les sens, il faut ajuster pour que ça reste plat... sans parler du feu.



Et pourquoi quelqu'un filmait?



J'avoue ! punaise je pigerai jamais cette manie de filmer random des scènes de vie banales comme ça et comme par hasard se passe un truc. Citation :J'avoue ! punaise je pigerai jamais cette manie de filmer random des scènes de vie banales comme ça et comme par hasard se passe un truc. Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1739 Karma: 2762 Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 0 on dit hydraulique car c'est une science qui concerne les liquides et fluides, et pour transférer de l’énergie, l'huile c'est beaucoup plus efficace que de l'eau.

Je ne le trouve pas si brusque que ça, ça a l'air, d’être un vieux camion, il doit avoir des joysticks qui lui ouvre des vannes c'est presque du ON/OFF, difficile d'être doux avec ça. louisG Je viens d'arriver Inscrit le: 16/2/2016 Envois: 83 Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 0 le mec filme 'par hasard' le camion poubelle et celui-ci prend feu comme par 'hasard'.

C'est pas scénarisé .? on nous prend pour des billes ?!!! Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4747 Karma: 4052 Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 0 louisG



Je crois qu'il n'en est pas à son coup d'essai



https://www.youtube.com/channel/UCAyEfIe8LqW3hBO3mKusN7w Je crois qu'il n'en est pas à son coup d'essai LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3240 Karma: 710 En ligne ! Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... Re: Un camion-poubelle s’enflamme à cause d'une fuit... 0

@Petis

@louisG



Je crois qu'il n'en est pas à son coup d'essai



https://www.youtube.com/channel/UCAyEfIe8LqW3hBO3mKusN7w





