Vidéo : Un chat attend devant un magasin pour que les passants lui achètent des friandises (Mexique) Posté par Skwatek

À Mexico, un chat errant attendait quotidiennement devant un magasin pour que les passants lui achètent des friandises. Il a finalement été adopté par la personne qui filme cette vidéo.







Vidéo (1mn3s) : Un chat attend devant un magasin pour avoir des friandises





avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1660 Karma: 936 Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... 1 Il est dans un sale état quand même.. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2890 Karma: 7066 Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... 1 On m'a toujours dit que les chats achèteraient Whiskas.



Apparemment c'est faux, Felix l'emporte haut la patte. Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 294 Karma: 427 En ligne ! Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... 0 Mais où est sa queue ? S'agit t'il d'un Manx ? DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 583 Karma: 1307 Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... 0 "Il a finalement été adopté par la personne qui filme cette vidéo, qui a bien compris qu'il y avait du buzz et du pognon à se faire sur le dos d'une pauvre bête." Glandos Je viens d'arriver Inscrit le: 17/8/2007 Envois: 40 Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... 0 Il voudrait bien manger des gato, ce chat-nibale. lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 752 Karma: 436 Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... 0 Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 460 Karma: 719 Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... 0



"Il a finalement été adopté par la personne qui filme cette vidéo" pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6034 Karma: 1446 En ligne ! Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... 0 Merci Tania pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6034 Karma: 1446 En ligne ! Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... 1

@DarkCasimir

"Il a finalement été adopté par la personne qui filme cette vidéo, qui a bien compris qu'il y avait du buzz et du pognon à se faire sur le dos d'une pauvre bête."

Mon pauvre garçon ce que ta vie doit être triste.. Citation :Mon pauvre garçon ce que ta vie doit être triste.. Arnooz Je m'installe Inscrit le: 30/11/2018 Envois: 167 Karma: 179 En ligne ! Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... Re: Un chat attend devant un magasin pour que les passant... 0 "Le chat est le seul animal qui soit arrivé à domestiquer l'homme."



