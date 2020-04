Vidéo : Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le confinement Posté par LeCromwell

Matthieu s'amuse à courir avec une couette sur le dos pendant le confinement.



Vidéo (33s) : Matthieu court avec une couette #confinement





Sur le même sujet :

Vidéo : Baptiste se fait engueuler dans sa chambre Vidéo : Ah bah c'est bien Nils Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2239 Karma: 2661 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 1 euuu oué ok ça fait quoi ici? c'est ni drôle , ni insolite ni...rien du tout, juste un morceau de vie d'une famille. Tenson Je viens d'arriver Inscrit le: 20/8/2017 Envois: 63 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 1 mékilécon ce Matthieu Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 294 Karma: 428 En ligne ! Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 0 C'est surement pour cela qu'on dit: 5 minutes de plaisir, 30 ans d'emmerdes !

Euh bah non en faite les emmerdes c'est pour la vie.



Pourquoi ça fait un bruit de verre brisé, alors qu'une porte c'est soit en bois ou en carton MDF ? y0y0x Je viens d'arriver Inscrit le: 27/9/2008 Envois: 8 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 0 Mais il est ou Kévin ? sfxzeus Je suis accro Inscrit le: 8/2/2008 Envois: 737 Karma: 478 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 1 @Ustost Un miroir accroché derrière la porte ? Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 460 Karma: 727 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 1



EDIT : Supprimée de youtube Je le dis ou pas ? Fa... fa... faaaaaa... Fake non ? Le petit regard à la toute fin vers la caméra ? Je deviens complètement parano ? Je deviens probablement paranoEDIT : Supprimée de youtube hardkor Je suis accro Inscrit le: 19/4/2014 Envois: 641 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 0 Normalement quand tu fais sur une porte ,tu te retrouve le cul par terre....

Finalement c'est la porte qui est débile pas le gamin .. Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 136 Karma: 426 En ligne ! Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 2 Je vois le nom de la vidéo sur YT "Keur sur ma mère", avec en description "je sais pas du tt pour qui je me prends ptdr mais voilà askip chui drôle donc go"



Et là je me dis : "Merde, j'ai ajouté une vue à sa vidéo, je cautionne". PuliTNT Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2018 Envois: 23 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 0 sfxzeus à mon avis oui, on entend clairement le bruit de la porte (bois) en premier et ensuite le bruit de verre. Peut-être que le bout de bois a été envoyé contre un vase,... derrière la porte.

Moi j'ai bien ri en tout cas! Apparemment, il n'en est pas à son coup d'essais le p'tit à mon avis oui, on entend clairement le bruit de la porte (bois) en premier et ensuite le bruit de verre. Peut-être que le bout de bois a été envoyé contre un vase,... derrière la porte.Moi j'ai bien ri en tout cas! Apparemment, il n'en est pas à son coup d'essais le p'tit Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 294 Karma: 428 En ligne ! Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 0

@sfxzeus

@Ustost Un miroir accroché derrière la porte ?



J'y ai pensé aussi, alors je valide ta réponse. Citation :J'y ai pensé aussi, alors je valide ta réponse. flesh38 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2016 Envois: 19 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 0 Mais ça va pas Baptiste qu'est-ce que tu fais ?! Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 2961 Karma: 3047 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 2 - Mais t'es pas net Matthieu !

- Mais si, ch'suis très net ! alka_ Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 104 Karma: 116 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 1 @Minimarket



ou encore : "Ah bah c'est bien Nils, super pour l'appareil photo"



sinon c'était Baptiste le pas net ^^ Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21132 Karma: 17014 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 3 Ah bah c'est bien Matthieu ! Super pour la porte ! Génial ! J'te remercie ! Elle est foutue c'est pas grave hein ! Oh t'es vraiment un sale petit con hein ! deepnofin Je viens d'arriver Inscrit le: 21/4/2015 Envois: 82 Karma: 77 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 2 Et du coup il s'est fait virer de chez lui. Il est allé vivre chez son pote Didier.

Paske Matthieu chez Did'.

Ne me jugez pas ! dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1318 Karma: 5668 En ligne ! Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 0

@Ustost



Pourquoi ça fait un bruit de verre brisé, alors qu'une porte c'est soit en bois ou en carton MDF ?



Porte vitrée qui a été peinte pour la rendre opaque, peut-être Citation :Porte vitrée qui a été peinte pour la rendre opaque, peut-être Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 429 Karma: 910 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 0 Moi ce qui me choque c'est surtout à quel point il est facile de casser cet porte juste en fonçant dedans (et encore, il a pas mis beaucoup de force). ça laisse à désirer sur la sécurité de la maison Rojoh Je viens d'arriver Inscrit le: 20/7/2015 Envois: 9 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 0 AH BAH C'EST BIEN NILS ! Wernion Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 16 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 0 Faire de la pub à un débile comme ça ... Roncho Je suis accro Inscrit le: 5/6/2014 Envois: 1613 Karma: 849 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 0

@Chewbacca91

Je le dis ou pas ? Fa... fa... faaaaaa... Fake non ? Le petit regard à la toute fin vers la caméra ? Je deviens complètement parano ? Je deviens probablement parano



Je suis d'accord. Le petit regard pour moi ca trahi la complicité. Citation :Je suis d'accord. Le petit regard pour moi ca trahi la complicité. houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 539 Karma: 397 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 0



Pourquoi il film ? dans quel but car bon tu fonce avec une couette dans une porte ta pas 36 possibilités de résultat tu la casse,abîme,défonce,... ou elle te fracasse et tu retrouve par terre .

Puis la meuf arrive juste après qui semble être plus une soeur qu'une mère avec la grosse phrase-bateau derrière .



Pour le coup le fake est fort probable. Je sais pas trop quoi penser de cette vidéo .Pourquoi il film ? dans quel but car bon tu fonce avec une couette dans une porte ta pas 36 possibilités de résultat tu la casse,abîme,défonce,... ou elle te fracasse et tu retrouve par terre .Puis la meuf arrive juste après qui semble être plus une soeur qu'une mère avec la grosse phrase-bateau derrièrePour le coup le fake est fort probable. sigzegv Je m'installe Inscrit le: 23/7/2008 Envois: 250 Karma: 387 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 0 @houki péter une porte vitrée (repeinte) juste pour faire une video de buzz.... je pense pas qd meme. Il ne faut jamais douter de l'incroyable capacité d'anerie des ados. houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 539 Karma: 397 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 0 Ta pas tord mais je trouve que la meuf fais jeune pour être la mère .



Dans tous les cas la vidéo n'apporte rien ( ni insolite,drôle ou encore intéressant ) PuliTNT Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2018 Envois: 23 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 0 Après j'pense qu'il ne faut chercher la raison de sa vidéo absolument. Les gens filment des trucs débiles sans arrêt (et de plus en plus). Il est confinement, il se fait chier, il pense faire une super vidéo et voilà:p Roncho Je suis accro Inscrit le: 5/6/2014 Envois: 1613 Karma: 849 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 1



Citation : allez voir ma vidéo ytb je vais vrmt percer jpense

youtu.be/2B60SsTRYzs



Voila. Vacuité de la jeunesse... "Etre connu"... même comme étant être un gros teubé. Instagram du gars (indiqué sur son youtube, donc oui oui j'ai poussé la curiosité....)Citation :Voila. Vacuité de la jeunesse... "Etre connu"... même comme étant être un gros teubé. Nosferamos Je viens d'arriver Inscrit le: 27/4/2018 Envois: 26 En ligne ! Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 0 La vidéo est plus dispo sur youtube. Ses parents ont du remarquer et j'espère qu'il c'est bien fait engueuler une nouvelle fois.

Oui franchement pas de quoi en faire tout un plat, n'importe qui a fait une bêtise comme ça dans sa jeunesse. Rien de spécial. Par contre uploader ça pour se montrer ... ça c'est stupide. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13745 Karma: 16196 Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... Re: Matthieu se prend pour un Super-héros pendant le conf... 0 Nosferamos Moi je trouve ça malin de poster la vidéo pour pouvoir rembourser la porte cassée. Apparemment il a du récupérer le montant nécessaire vu qu'il a supprimé sa vidéo Moi je trouve ça malin de poster la vidéo pour pouvoir rembourser la porte cassée. Apparemment il a du récupérer le montant nécessaire vu qu'il a supprimé sa vidéo Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.