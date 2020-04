Vidéo : Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à 3000 mètres d'altitude (États-Unis) Posté par Bowane

Lors d'un saut en parachute au Texas, Ben Pigeon a perdu connaissance à 3000 mètres d'altitude suite à une collision avec un autre parachutiste.





Vidéo (1mn41s) : Collision entre parachutistes à 3000 mètres d'altitude





tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2240 Karma: 2672 Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... 7 "à cause d'une commission cérébrale," j'espère que la commission n'était pas trop importante sinon ça va lui foutre une sacré commotion ^^

15 commentaires Auteur Conversation delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 399 Karma: 715 Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... 1 Beau sang froid, ne pas paniquer, ne pas paniquer ! meeeeeerde on se rapproche du sol !!!!!!! Devheal Je viens d'arriver Inscrit le: 23/1/2020 Envois: 3 Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... 0 En France il aurait pris 135€ d'amende ! il ne respecte pas les 1m de distance de protection ! tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2240 Karma: 2672 Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... 7 "à cause d'une commission cérébrale," j’espère que la commission n'était pas trop importante sinon ça va lui foutre une sacré commotion ^^ Hermes Je m'installe Inscrit le: 20/3/2013 Envois: 135 Karma: 71 Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... 1 Bon, déjà il s'appelle pigeon et il ne sait pas voler !

Ensuite il va faire ses commissions cérébrales !

Il pousse le bouchon un peu loin ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3368 Karma: 13855 Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... 0 Ben Pigeon



Tu m'étonnes qu'il aime être dans les airs avec un nom comme ça !



En tout cas jolie intervention de son collègue... sans lui, il était foutu ! Citation :Tu m'étonnes qu'il aime être dans les airs avec un nom comme ça !En tout cas jolie intervention de son collègue... sans lui, il était foutu ! Flambaneuf Je suis accro Inscrit le: 11/2/2014 Envois: 1271 Karma: 74 Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... 0 Petit oiseau si tu n'as pas d'aile, tu ne peux pas voler bidou Je m'installe Inscrit le: 15/1/2005 Envois: 444 Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... 0 Olala le mec lui fonce dessus ! J'espère qu'il lui en a collé une après avoir vu la vidéo ! logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 852 Karma: 880 Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... 0 Ben a perdu trois jours de mémoire .....à cause d'une commission cérébrale



1) On apprend que ce mec chie par les oreilles/nez , 2) son cerveau disposais d'une carte SD Citation :1) On apprend que ce mec chie par les oreilles/nez , 2) son cerveau disposais d'une carte SD Flambaneuf Je suis accro Inscrit le: 11/2/2014 Envois: 1271 Karma: 74 Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... 0 @Barbatos

Certains parachutes s'ouvrent automatiquement à partir d'une certaine hauteur si l'ouverture n'est pas activée. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5530 Karma: 2190 Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... 0







Bah oui !! parce que BEN HUR !!

Ouf Ben à la tête Dur , sacrée Ben Dur !Bah oui !! parce que BEN HUR !! Gen-X Je viens d'arriver Inscrit le: 25/11/2005 Envois: 88 Karma: 167 Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... 0 Il vole pas ben le pigeon... jdiamsss Je m'installe Inscrit le: 20/4/2007 Envois: 208 En ligne ! Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... 1 Pour apporter un peu de précision, ce que fait le mec d'aller ouvrir le parachute de celui qui a perdu connaissance est d'une absurdité confondante. Sur tous les parachutes il y a un système de sécurité qui déclenche l'ouverture du secours automatiquement à 300m (les pertes de connaissances arrivent parfois même sans collision). Donc il prend un gros risque d'aller faire ca car s'il déclenche l'ouverture du parachute et que juste après le secours s'ouvre car il était trop bas il se met lui en danger et son pote avec.

De plus, ouvrir le parachute trop haut (potentiellement à plus de 1000m) est dangereux car le mec va dériver ! ou va t'il atterrir ? Si le secours s'ouvre à 300m, la dérive est minimum.



Après, certains crétins désactivent le système de sécurité pour sauter (pour des raisons trop longues à expliquer ici)... donc si c'était le cas ici et que le mec le savait, il lui a effectivement sauvé la vie. Infame_ZOD J'aime glander ici Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 5753 Karma: 6312 Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... 0 On a vraiment tous un pote bourrin dans notre entourage. Toujours excité et maladroit.

C'est fou. Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 379 Karma: 622 Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... Re: Un parachutiste perd connaissance en étant percuté à ... 0 C'est la faute du motard.



@jdiamsss Je suis curieux de savoir pourquoi certains le désactivent. Merci pour ton com !