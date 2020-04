Vidéo : Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er avril pendant le confinement Posté par lithit

Une maman fait une blague à ses enfants avec de fausses actualités à la radio pour le 1er avril pendant le confinement.



Vidéo (1mn10s) : Blague à ses enfants pour le 1er avril pendant le confinement





Wally92 Je m'installe Inscrit le: 22/11/2004 Envois: 133 Karma: 91 Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... 12 Faut que je récupère l'audio ! Vite ! C'est une question de survie ici ! portnawak Je masterise ! Inscrit le: 24/11/2005 Envois: 3277 Karma: 206 Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... 5 Rooooooh les parents sadiques..... P*tain je surkiff ^^

15 commentaires Auteur Conversation Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1071 Karma: 646 Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... 2 Chochottes! Tenson Je viens d'arriver Inscrit le: 20/8/2017 Envois: 64 Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... 0



Je trouve ça moyen drôle moi . Pov' gossesJe trouve ça moyen drôle moi . Wally92 Je m'installe Inscrit le: 22/11/2004 Envois: 133 Karma: 91 Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... 12 Faut que je récupère l'audio ! Vite ! C'est une question de survie ici ! portnawak Je masterise ! Inscrit le: 24/11/2005 Envois: 3277 Karma: 206 Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... 5 Rooooooh les parents sadiques..... P*tain je surkiff ^^ CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13757 Karma: 16221 En ligne ! Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... 1 Bien joué de la part de Chérie FM Vassili-Zaistev Je masterise ! Inscrit le: 11/7/2014 Envois: 2371 Karma: 1115 Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... 3 Quelques années plus tard. Maman, j'ai plein de bonnes nouvelles, assis-toi vaut mieux : j'ai eu mon bac, j'ai trouvé un copain, tu vas être grand-mère... et je viens de décrocher un job en or !



Mais non, je déconne. Poisson d'avril bitch ! verite3344 Je m'installe Inscrit le: 14/11/2015 Envois: 328 Karma: 449 Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... 1 Et le bac 100% contrôle continu c'est une blague aussi ? roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1002 Karma: 2690 Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... 1 Ecole, nuits à la belle étoile, unique repas et nounou…

OUF tant mieux.



Un moment j'ai cru qu'on leur proposait un virus potentiellement mortel, les pauvres. odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1324 Karma: 1046 Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... 2 comment illuminer une journée de parents :une bonne grosse mauvaise blague pour faire pleurer ses enfants bien sûr ! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6035 Karma: 1457 Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... 0 La blague "pour" les enfants qui fait rire "que" les parents, concept... kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1652 Karma: 2677 Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... 0 Qui pour une tite capture d'écran sur les dents de vampires du petit à la fin de la vidéo ? houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 540 Karma: 396 Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... 0 Honnêtement les vidéos ainsi j'aime pas trop .



Après on notera la différence entre le petit garçon et la fille . AidenCrowl Je viens d'arriver Inscrit le: 16/8/2015 Envois: 65 Karma: 223 En ligne ! Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... 0 J'ai toujours un peu de mal avec le concept d'afficher ses gosses sur internet Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4825 Karma: 4577 Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... 0 Et voila comment on formate les ch'tits n'enfants. Le gag est excellent. Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 41257 Karma: 16477 En ligne ! Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... Re: Une maman fait une blague à ses enfants pour le 1er a... 0 Pour certains dans les commentaires, la sur-protection que vous avez eu, ou pas eu, ça vous rend dingues. Avec vous, faut pas déconner, hein...