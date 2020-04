Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2139 Karma: 2394 En ligne !

Re: Un chirurgien jaune joue à cache-cache dans son aquar... Re: Un chirurgien jaune joue à cache-cache dans son aquar... 0 Je deviens vraiment un vieux con.

Je supporte de moins en moins l'anthropomorphisme.



Je pense que c'est lié à l'ignorance de certains défenseurs des animaux (qui ont par ailleurs raison de les défendre) que ne ne supporte plus.





Ca me fait penser à ma collègue, une féministe convaincue, qui pensait jusqu'à il y a peu (jusqu'à ce que je lui montre des exemples), que les femmes pouvaient rivaliser avec les hommes au tennis ou au foot.



Cette société où l'on enterre la vérité pour défendre des causes (qui peuvent être justes, autre débat), ça m'énerve.





En l'occurence, je pense que ce Chirurgien, entre le moment où il apparait à gauche, et celui où il apparait à droite, à oublier qu'il y avait quelqu'un devant l'aquarium. Rapportés à l'homme, on peut dire qu'il y a des poissons moins cons que d'autres, mais que l'immense majorité sont complètement débiles.